نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الماسك المعجزه ماسك صفار البيض والقهوة للوجه للتفتيح وإزالة التجاعيد ولحل جميع مشاكل البشرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة البعض منا يحتاج دومًا إلى أن تكون بشرته أكثر نضارة ونقاء، لذلك نقوم بإستخدام بعض منتجات العناية بالبشرة التي تساعد على ذلك، إلا أنها قد تكون بمبالغ كبيرة مما يجعل البعض يبحث عن طرق غير مكلفة للعناية بالبشرة، ومن هذه الطرق ماسك صفار البيض والقهوة للوجه والذي سنعرض لكم طريقة تحضيره من خلال موقعنا المتميز.

ماسك صفار البيض والقهوة للوجه

إن صفار البيض من المواد التي يجهل البعض فائدتها للبشرة، ولكن عندما تستخدمين هذا الماسك ستلاحظين أهميته البالغة للبشرة، وإليك أفضل طريقة فيما يلي:

المكونات

ملعقتان كبيرتان من القهوة المطحونة.

صفار حبة واحدة من البيض.

ملعقتين كبار من الليمون المعصور.

كريم مرطب للوجه.

طريقة تحضير الماسك

في البداية اخفقي صفار البيض جيدًا بالشوكة.

أضيفي إليه الليمون المعصور، ثم ضعي عليه القهوة وقلبي جيدًا.

افردي كمية من الخليط على بشرتك، وإن توفر المزيد احتفظي به في الثلاجة.

اتركيه على وجهك لمدة لا تقل عن الخمسة عشر دقيقة.

اغسلي وجهك مع فركه بلطف بشكل دائري.

نظفي وجهك باستخدام الغسول.

ضعي القليل من الكريم المرطب على بشرتك.

يمكن تكرار هذا الماسك ثلاثة مرات على الأكثر.

فوائد ماسك القهوة وصفار البيض للوجه

بعد أن تستخدمي هذا الماسك الرائع لاحظي الفرق، فإليك أهم ما تلاحظينه على بشرتك فيما يلي:

إن احتواء صفار البيض على الفيتامينات مثل فيتامين e وفيتامين A جعلته قادرًا على جعل البشرة مرطبة من أعماقها.

يساعد صفار البيض البشرة على جعلها خالية تمامًا من تجاعيدها.

القهوة لها دور فعال في التخلص من اللون الداكن المتواجد بها.

يمكن استخدام القهوة في عمل ماسكات مقشرة للجلد الميت بالبشرة.

باستطاعتك أن تخلصي بشرتك مما بها من زيوت غير مفيدة باستخدام هذا الماسك الرائع.

في نهاية المقال فقد قمنا بالحديث عن ماسك صفار البيض والقهوة للوجه، وقدمنا لكم بعض الملاحظات التي تلاحظينها على بشرتك بعد المواظبة على إستخدام هذا الماسك الرائع، فعليك الإلتزام بالمكونات وطريقة الإستخدام لتستفيدي منه، وعليك ألا تتركيه أكثر من يوم داخل الثلاجة.