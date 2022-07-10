نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلية سايح وحرير.. العناية بالشعر الجاف والمتقصف وتطويله بروتين سهل اجعله ناعم ومفرود في المقال التالي

عمر شويل - جدة الشعر هو تاج المرأة وعنوان جمالها لذا تتساءل الكثير من النساء عن طرق العناية بالشعر الجاف والمتقصف وتطويله باعتباره من أصعب أنواع الشعر حيث يحتاج إلى روتين خاص لتعويض ما يفقده من عناصر لذا يفضل الاستعانة ببعض الخلطات والوصفات الطبيعية إضافة إلى استخدام بعض المستحضرات الطبية الملائمة للشعر الجاف وهذا ما سنقوم بتوضيحه في السطور القادمة.

العناية بالشعر الجاف والمتقصف وتطويله

يحتاج الشعر الجاف المتقصف إلى عناية فائقة وترطيب دائم لاستعادة مظهره الصحي. لذلك ينصح خبراء العناية بالشعر بضرورة إتباع النصائح التالية:

ترطيب الشعر

يفضل استخدام شامبو الشعر والبلسم الذي يمد الشعر بالترطيب المناسب مع تجنب استخدام الشامبو الذي يحتوي على مواد كيميائية قد تسبب جفاف الشعر أكثر.

ماسكات مناسبة للشعر الجاف

تلعب ماسكات الشعر الغنية بالمكونات الطبيعية دور كبير في علاج الشعر الجاف المتقصف وتعيد له مظهره الصحي الجميل. لذلك يفضل تطبيق بعض الوصفات الغنية بالزيوت الطبيعية مرتين في الأسبوع لترطيب الشعر. على سبيل المثال زيت جوز الهند وزيت الجوجوبا وزيت الزيتون.

تجنب الإفراط في غسيل الشعر

تكرار غسيل الشعر بالماء الساخن يعرضه للجفاف والتساقط. بالتالي ينصح بغسل الشعر بالماء الفاتر مرتين في الأسبوع للحفاظ على الزيوت الأساسية في الشعر.

تقليل استخدام السشوار والحرارة

المداومة على استخدام والسشوار يعرض بصيلات الشعر للتلف الشديد. لذلك ينصح بضرورة استخدام البخاخ الواقي من الحرارة قبل السشوار. كما يتم استخدامه على أقل درجة حرارة.

استخدام الوسائد الحريرية

يفضل استبدال الوسائد القطنية بالوسائد الحريرية لكفاءة الوسائد الحريرية في الحفاظ على الشعر من الجفاف. كما أكد البعض أن الوسائد القطنية تسحب الرطوبة من الشعر مما يعرضه للجفاف الشديد.

تمشيط الشعر

خطوة هامة لتنشيط الدورة الدموية لذا ينصح الخبراء بضرورة تمشيط الشعر ثلاث مرات يوميًا باستخدام مشط خشبي واسع.

في نهاية مقال العناية بالشعر الجاف والمتقصف وتطويله. حيث تم توضيح الكثير من النصائح والإرشادات التي ينبغي إتباعها لإمداد الشعر الجاف المتقصف بالعناصر التي يفتقرها. لذلك ينصح خبراء العناية بالشعر بضرورة إتباع روتين يومي للحفاظ على الشعر وتقليل الجفاف والهيشان.