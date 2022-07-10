نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوى الوصفات الطبيعية لتفتيح البشرة بسرعة فائقة واستعادة النضارة من جديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفات طبيعية لتفتيح البشرة، تعد البشرة من أهم الأماكن التي تظهر جمال الفتاة، وتجعلها متميزة وجذابة بين الجميع، ونظراً لتعرضها باستمرار إلى أشعة الشمس أو كثرة استخدام مستحضرات التجميل أو بسبب عدم العناية بالبشرة باستمرار تظهر الكثير من البقع والتصبغات وبالتالي يؤدي إلى اسمرار البشرة وعدم نضارتها، لذلك تبحث كل فتاة عن وصفات طبيعية وفعالة لا تسبب أي ضرر بالبشرة مثلما تفعل مستحضرات التجميل، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم العديد من الوصفات الطبيعية لتفتيح البشرة.

وصفات طبيعية لتفتيح البشرة

تبحث العديد من الفتيات عن وصفات طبيعية لتفتيح البشرة بدلاً من استخدام مستحضرات التجميل باهظة الثمن، ويمكنك معرفة بعض الوصفات من خلال الآتي:

وصفة الأرز لتفتيح البشرة

يحتوي الأرز على عناصر مفيدة لتفتيح البشرة والتخلص من الحبوب، بالإضافة إلى أنه يساعد على ترطيب وتنعيم البشرة، ويمكن معرفة طريقة الاستخدام من خلال الآتي:

المكونات:

ملعقتين من الأرز المطحون ناعماً.

ملعقة من العسل.

ملعقة من البيكربونات الصوديوم.

طريقة التحضير:

تتمثل طريقة تحضير وصفة الأرز لتفتيح البشرة وتنعيمها من خلال الآتي:

نحضر وعاء ونضع به كافة المكونات السابقة ونستمر في التقليب حتى تختلط المكونات مع بعضها البعض جيداً.

يوضع على البشرة لمدة 20 دقيقة.

يغسل الوجه جيداً بالماء الفاتر.

يفضل تكرار هذه الوصفة ثلاث مرات للحصول على أفضل النتائج.

وصفة الزبادي لتنعيم وتبييض البشرة

يساعد الزبادي على ترطيب وتفتيح البشرة، نظراً لاحتوائها على عناصر غذائية هامة للبشرة، فهي تساعد على التخلص من كافة مشاكل البشرة وتجعلها نضرة وناعمة من جديد، ويمكن معرفة طريقة استخدام هذه الوصفة من خلال الآتي:

المكونات:

علبة واحدة من الزبادي.

ملعقتين من العسل.

ملعقة واحدة من الشوفان.

ملعقة من الشوفان.

طريقة التحضير:

تتمثل طريقة تحضير وصفة الزبادي للبشرة من خلال الآتي: