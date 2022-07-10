نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البسبوسة بالقشطة بمجموعة من المكونات المغذية جدا للجسم في وقت قليل في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل البسبوسة بالقشطة التحفة في المنزل بدون أي مجهود، تعد من أبسط أنواع الحلويات التي يسهل القيام بتحضيرها على كل أم وكل فتاة، ولكن يختلف شكلها وطعمها من طريقة إلى أخرى على حسب من يقوم بتحضيرها، وتتكون من مكونات كلها موجودة بوفرة في جميع الأماكن، وتنقسم هذه المكونات لقسمين المكونات الأولى لعمل البسبوسة والمكونات الأخرى لعمل طبقة القشطة، والآن سوف نعرض لكم مكونات عمل البسبوسة بالقشطة وطريقة تحضيرها من خلال موقعنا المحترف موقع ثقفني الاخباري المتميز بين الجميع.

مكونات عمل البسبوسة بالقشطة

تعتبر مكونات عمل البسبوسة بالقشطة من المكونات البسيطة الموجودة في كل مكان وهي كما يلي:-

كوب من الحليب.

٢ ملعقة صغيرة من برش الليمون.

كوب وربع من السميد الخشن.

٤ ملاعق صغيرة من ماء الزهر.

كوب من جوز الهند.نصف ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

٢ حبة من البيض.

٢ ملعقة صغيرة من برش البرتقال.

ربع كوب من الزيت النباتي.

مكونات القشطة

٨ ملاعق صغيرة من النشا.

٣ أكواب من الحليب السائل.

٤ ملاعق صغيرة من ماء الزهر.

نصف كوب من السكر.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير سريعة لعمل البسبوسة وهذه الطريقة كما يلي:-

في البداية نقوم بتحضير القشطة عن طريق وضع ٢ كوب ونصف من الحليب في وعاء ونضيف عليه كمية السكر ونتركه حتى يسخن. ثم نضيف نصف كوب الحليب المتبقي على ملاعق النشا ونقلب جيداً. نسكب خليط النشا على الحليب ونقلب حتى يصبح القوام ثقيلاً ثم نرفع الخليط من على النار ونضع عليه ماء الزهر وندخله الثلاجة. بعد ذلك نحضر وعاء ونضع به كمية السميد وجوز الهند والبيكنج بودر ونقلب ثم نضيف برش الليمون والبرتقال وماء الزهر ونحرك. ونقوم بإضافة الحليب والبيض والزيت ونخلط جيداً حتى نحصل على خليط متجانس. نسكب نصف الخليط في صينية مدهونة وندخلها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية لمدة ١٠ دقائق. نخرج الصينية من الفرن ونوزع عليها القشطة الباردة ونضع عليها باقي الخليط وندخلها الفرن مرة أخرى حتى يصبح لونها ذهبي. نقطع البسبوسة بعد خروجها من الفرن ونسكب عليها الشربات وندخلها الثلاجة لمدة 4 ساعات.

طريقة عمل الشربات ومكوناتها

سوف نتعرف على مكونات أهم شيء في عمل الحلويات وهي الشربات فهيا بنا نتعرف عليها كالتالي:-

المكونات

٢ كوب من السكر.

عصير نصف ليمونة.

كوب ونصف من الماء.

زعفران.

رشة من القرفة المطحونة.

الطريقة