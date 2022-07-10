نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر تنظيف الكرشة من الرائحه والسواد بسرعه في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعرفي على كيفية تنظيف الكرشة من الزفارة في منزلك بدون الحاجة إلى إرسالها إلى التنظيف الخارجي والذي يكون غير مضمونًا، تعد الكرشة سهلة جدًا في تحضيرها ولكنها صعبة في تنظيفها لأن عدم تنظيفها بشكل جيد قد يؤدي إلى حدوث أمراض بليغة لمتناوليها، وبكتيريا ضارة ايضا، ولذلك فإنه من الضروري أن تقومي بمعرفة الطريقة الجيدة والصحيحة لتنظيف الكرشة حتى تحافظي على صحتك وصحة زوجك وضيوفك وكذلك تتخلصي من الرائحة الكريهة التي تظهر فيها بعد تحضيرها تابعي معنا بالخطوات. تنظيف الكرشة من الزفارة في المنزل المكونات اللازمة:- أربع ملاعق كبيرة من الملح الأبيض.

خمس ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

كوب كبير من خل التفاح أو الخل الأبيض.

كمية وفيرة من الماء الساخن.

طبق ووعاء بلاستيكي.

الكرشة المراد تنظيفها. طريقة تنظيف الكرشه بالخطوات قومي بإحضار طبق بلاستيكي عميق وقومي بوضع كمية وفيرة من الماء الساخن بداخله وانقعي الكرشة التي ترغبين في تنظيفها به.

اتركي الكرشة منقوعة لمدة نصف ساعة ثم قومي برفعها من الطبق وصفيها من الماء وضعيها في وعاء آخر يحتوي على كل المكونات السابقة.

قلبي الكرشة في المكونات واتركيها بداخلها خمسة عشر دقيقة أخرى حتى تتخلص من أي رائحة كريهة ومن أي ميكروبات وبكتيريا ضارة.

بعد ذلك قومي بتصفية الكرشة من الخليط بشطفها تحت الماء الجاري البارد وأزيلي الزوائد من عليها بواسطة ملعقة معدنية حتى يصبح لونها أبيض تمامًا.

اشطفي الكرشة بحيث تصبح خالية من أي شوائب ورائحة وزوائد وابدئي في تحضيرها بالطريقة التي تقومين بتحضيرها بشكل معتاد. تنظيف الكرشة بالسيفن أب المكونات المطلوبة:- كوب كبير من السيفن أب.

الكرشة المراد تنظيفها.

كمية مناسبة من الماء المغلي.

طبق عميق للخلط. خطوات التحضير:- قومي بإحضار الطبق وضعي بداخله الكرشة التي ترغبين في تحضيرها ثم قومي بتركها منقوعة بداخله لمدة ليلة كاملة.

تعمل السيفن أب على إزالة كل الأضرار العالقة في الكرشة ثم قومي في الصباح برفع الكرشة منها و قطعيها إلى قطع صغيرة وضعيها داخل الماء الساخن ثم قومي بتصفيتها و تحضيرها بالطريقة المعتادة.

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