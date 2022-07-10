نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسرار مراكز التجميل.. تبييض اليدين والجسم والتخلص من الجلد الميت وازالة سواد السنين بكريم طبيعي سحري في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعرفي على أفضل وصفات طبيعية لتفتيح الجسم والبشرة واليدين في وقت قصير جدًا، هذه الوصفة من الوصفات المناسبة للعرائس الجديدة والتي تعاني من اسمرار في بعض المناطق في الجسم ومنها منطقة البكيني وتحت الإبط وتعاني من إحراج شديد بسبب هذا الاسمرار، واسمرار الجسم يحدث بسبب عدة أسباب مختلفة ومنها عدم النظافة الجيدة أو الترطيب الجيد لهذه المناطق باستمرار ولكنها مشكلة ولها حل بسيط سنقوم بتقديمه لكم فيما يلي تابعينا. أفضل وصفات طبيعية لتفتيح الجسم واليدين والوجه المكونات المطلوبة:- كريم جليسوليد للترطيب. أربع ملاعق كبيرة من كريم الفازلين الطبي. ماء ورد عدة قطرات وليكن خمس ملاعق. زيت خروع وزيت اللوز الحلو. نصف كوب كبير من الماء الدافئ. علبة من كريم الجلسرين الطبيعي خمس ملاعق كبيرة من بودرة الأطفال. نشا ذرة بمقدار ملعقة واحدة كبيرة. خطوات وطريقة التحضير:- اخلطي الكريم المرطب والفازلين والكريمات الأخرى أولًا وقومي بتقليبهم جيدًا ثم قوي بإضافة باقي المكونات مع بعضها.

ضعي الطبق الموضوع به المكونات في الميكروويف لعدة ثواني حتى تذوب مع بعضها وتصبح مختلطة بشكل كامل.

بعد ذلك ارفعيه من الميكروويف واتركيه حتى يبرد قليلًا وضعيه مرة أخرى داخل الثلاجة حتى يصبح باردًا ومتماسك بشكل أكبر.

اغسلي بشرتك أو المنطقة التي تريدين في وضع الخليط عليها لتفتيحها ثم قومي بفرده عليها ودلكي بحركات دائرية لطيفة على المنطقة.

اتركيه على المنطقة لمدة لا تقل عن عشر دقائق ثم قومي بشطفه جيدًا بماء بارد أو فاتر وبعدها قومي بترطيب المنطقة بأي كريم مرطب واحرصي على استخدامها مرتين من كل أسبوع. وصفة الزبادي والدقيق المكونات المطلوبة:- ملعقتان كبيرتان من اللبن الرائب.

ملعقة واحدة كبيرة من الدقيق الأبيض.

نصف ملعقة كبيرة من زيت اللافندر والجوجوبا. طريقة التحضير بالخطوات:- أضيفي كل المكونات مع بعضها حتى تتجانس تمامًا وبدون أن يمكن فصلها مرة أخرى.

طبقيها على المنطقة التي ترغبين في إخفاء اسمرارها ثم قومي بتدليكها وفردها بلطف.

اتركي الخليط على المنطقة نصف ساعة تقريبًا ثم قومي بشطفها وكرريها مرتين من كل أسبوع

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