طريقة عمل لحمة الراس 4 وصفات طعمها يجنن وفي اقل وقت ممكن

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عمر شويل - جدة طريقة عمل لحمة الراس، يقوم الكثير من الأشخاص بالبحث عن طريقة عمل لحمة الرأس في عيد الأضحى المبارك ليتم تقديم طبق شهي و لذيذ للأفراد العائلة والكثير من النساء يرغبون في معرفة إعداد وطهي طبق لحمة راس بكذا طريقة لعملها مثل المطاعم الشهيرة والمتخصصة في ذلك حيث من المعروف أنها من الأكلات الشعبية. طريقة عمل لحمة الراس بالشوربة

لعمل لحمة الرأس بالشوربة يحب إعداد المقادير التالية واتباع الخطوات اللازمة لطهيها وإعدادها بداية من المقادير التالية:

معلقتين كويكر ليتم تثقيل الشوربة حسب الاحتياج.

رأس الخروف مسلوق في بصل وهيل وملح وبهارات الشوربة.

معلقة صلصة.

كوب حب ابيض أمريكي يتم نقع ليلا.

بصلة.

ربع كوب عصير طماطم.

معلقة ثوم ناعم. طريقة العمل نفتت لحم الراس بعد السلق.



نضع بصل وثوم وصلصة والطماطم ونطفيها بماء السلق.

نضيف الحب ونقوم بتركة حتي يستوي ثم نضع لحمة الرأس ويترك خمس دقائق.

في حالة لو كانت الشوربة خفيفة يتم إضافة ثلاث معالق من مسحوق الشوفان الكويكر أو دقيق يتم حلة في ماء. طريقة عمل لحمة الرأس بالبصل المقادير ملح وفلفل اسمر.

كيلو لحمة راس.

ثلاث فصوص ثوم مفروم.

بصلة كبيرة مبشوره.

ثلاث ورقات لورا.

فصين ثوم عادي.

بصلة وسط قطع صغيرة. طريقة الإعداد القيام بنقع اللحمة في ماء وخل وليمون لمدة ساعة ثم يتم شطفها وتصفيتها.

نقوم بإحضار حلة علي النار وبها معلقة زيت وتترك حتي تسخن ثم نوضع اللحمة حتي تحمر من كل الاتجاهات تحمير أولي تعرضها للحراره حتي تقفل مساميها. إضافة البصل المبشور وورق الغار والفلفل والملح ثم تغطس اللحمة في الماء علي نار متوسطة ثم هادئة.

ثم بعد التسوية نقوم بتقطيع اللحمة إلى مكعبات وتسخن في المقلاة علي نار متوسطة ونضف معلقة من الزيت ونضع البصل المقطع مع رشه الملح والفلفل والتحمير حتي الذبول ثم نضع الثوم مع التقليب حتي الحصول علي رائحة.

نقوم بوضع اللحمة مع التقليب حتي يتم تحميرها مع البصل والثوم وإضافة كوب من شوربة سلق رأس الخروف وتغطي المقلاة لمدة خمس دقائق حتي يتم تقديمها. طريقة عمل لحمة الرأس فاطمة ابوحاتي يمكنكم عمل طبق لحمة الرأس عن طريق تجهيز المقادير التالية:

ورق لورا.

كيلو لحمة رأس.

نصف معلقة حبهان.

بصلتين متوسط الحجم.

معلقة بهارات اللحمة.

رشه فلفل اسود. خطوات تحضير لحمة الرأس للشيف فاطمة يتوجب في بداية الأمر بغسل اللحمة قبل الاستخدام ثم نقوم بوضعها في وعاء متوسطة من الماء علي النار حتي تصل للغليان.

القيام بوضع اللحمة كاملة لمدة دقيقتين لمزيد من النظافة حيث يوجد شعر خفيف في لحمة الراس وبالتالي بعد وضعها في الماء الملغى لمدة دقيقتين حتي يمكن سهولة إزالة الشعر عن طريق فرك اللحمة تحت الماء.

وبالتالي بعد وضعها في الماء الملغى لمدة دقيقتين حتي يمكن سهولة إزالة الشعر عن طريق فرك اللحمة تحت الماء. حتي نلاحظ أن الشعر يتساقط بسهولة ثم يتم خروج اللحمة بعد عملية تنظيفها لنقوم بتقطيعها إلي قطع متوسطة الحجم.

نحضر وعاء اخر على نار متوسطة نقوم بوضع البصل بعد تقطيعه ويتم ترك البصل لكي يأخذ لون ثم نقوم بوضع قطع لحم الرأس التي قمنا بتنظيفها.

نضع البهارات بوضع رشه أو معلقة من الفلفل الأسود و معلقة صغيره من بهارات اللحمة و نصف معلقة حبهان ونضع ورق غار مع التقليب لمدة خمس دقائق .

نضيف بعدها الماء المغلي مع إضافة نصف معلقة سكر لتسريع تسوية اللحمة وذلك حسب الرغبة ونقوم بتغطية الوعاء حتي يتم التسوية للحمة الرأس. وصلنا معكم لختام شرح طريقة عمل لحمة الراس.

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