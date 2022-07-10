نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة سريعة لطريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل والتوابل في المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل عندما تهل علينا بشا ير العيد تكثر ذبائح الأضحية لذا تكثر اللحوم وتحتاج ربه المنزل إلى اكثر من طريقه لطهي اللحوم بطعم لذيذ وشهي فتحتاج إلى وصفات مختلفة وجديدة بمذاق وطعم رائع أما حديثان اليوم عن طاجن اللحم بالبصل لا غنى عنه على مائدة العزومات في الأعياد والمناسبات السعيدة بجانب الأصناف الأخري العديدة المفضلة لدى أفراد الأسرة وصفاتنا اليوم سهلة في التحضير طاجن اللحم بالبصل وجبة غذائية متكامله غنية بالعناصر الصحية لصحة الجسم لأنها تحتوي على كمية كافية من الخضروات المفيدة التي تعطي للوصفة طعم مميز وغني. مكونات طاجن اللحمة بالبصل متطلبات اللحم: كيلو من اللحم مقطع قطع طولية.

مقدار ربع كوب من الزيت النباتي.

ملعقة سكر.

ماء مغلي. مكونات المرقة: هيل.

بصلة.

ورق غار.

عود قرفة.

ملح وفلفل اسود. مكونات خضار طاجن اللحم بالبصل: عدد 4 ثمرات بصل كبيره مقطعه جوانح.

ثوم سليمه.

3 ثمرات طماطم مقشرة ومقطعة.

2 ثمرة فلفل رومي حلقات.

3 أكواب مرقة لحم. التوابل اللازمة للمرقة: كثبرة ناشفة.

بهارات.

كمون.

فلفل حار حسب الرغبة.

بطاطس مقطعة حلقات ومقلية.

سمنه أو زيت. طريقة طهي طاجن اللحم البصل نأتي بطنجرة ونضعها على نار متوسطة الحرارة ونضع فيها كمية من الزيت. بعد ما يسخن الزيت ننزل بقطع اللحم ونقلب وتترك حتى تحتمر و تأخذ اللون البني. بعد التقليب نضيف الماء المغلي ثم نزيل الرغوة من على السطح. ثم نظيف متطيبات المرقة من البصل والتوابل وملعقة السكر وبعض نخفض من درجة حرارة النار حتى قرب نضج اللحم. نحضر وعاء اخر ونضع فيه الزيت أو السمن ونقوم بتشويح فصوص الثوم الصحيحة وبعد يضاف إليها البصل والفلفل الرومي ونستمر في تشويح المكونات. نضيف الطماطم ونشوح الخليط مرة اخرى قليلا ثم يضاف المرق ويترك يغلي حتى خمس دقائق. نحضر طاجن المناسب في حلقات البصل المقلية في القاع ثم نضع عليها كمية من خليط البصل من فوق. نضع على خلطة البصل قطع اللحم المسلوقة ومن فوقها بقيه الخلطة والبصل. يغطي الطاجن ويدخل الفرن الساخن حتى يكتمل السوى للحصول على لون ذهبي محتمر رائع للطاجن ويترك قليلا تحت الشواية حتى يحتمر الوجه. يقدم طاجن لحم بالبصل مع شوربه كريمة أو الأرز الأبيض.

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