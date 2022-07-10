نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسهل طريقة عمل ممبار بوبس أو الممبار السواريه بالخلطة الرهيبة زي المحلات المشهورة هتعجب كل أفراد أسرتك في المقال التالي

عمر شويل - جدة اسهل طريقة عمل ممبار بوبس، تبحث الالاف من ربات البيوت عن اسهل طريقة عمل ممبار بوبس بالتزامن مع قدوم عيد الاضحى، حيث يعد ممبار بوبس واحدة من الأكلات المرتبطة بعيد الأضحى والذي ينول اعجاب الأسرة كلها، حيث أنه يتميز بطعم لذيذ علاوة أنه سريع التحضير ولا يحتاج إلى مكونات غالية لتحضيره، فجميع المكونات التي ستحتاجين إليها موجودة موجودة في مطبخك أو متوفرة في الأسواق بأرخص الاسعار، وسنقدم لكم خطوات عمل ممبار بوبس من الألف للياء بسهولة وطعم خرافي. اسهل طريقة عمل ممبار بوبس ولتحضير اسهل طريقة عمل ممبار بوبس ستحتاجين إلى: ممبار.

3 كوب من الأرز المصري.

3 حزمة خضرة مشكلة.

2 كيلو بصل مفروم.

كيلو طماطم مقطع مكعبات.

3 ملعقة كبيرة صلصة بيوريه.

ملح وكمون وفلفل اسود حسب الرغبة.

كوب زيت.

بابريكا.

نعناع جاف. مكونات سلق الممبار ولسلق الممبار بطعم مميز فقط تحتاجين إلى: جزر مقطع شرائح.

حبهان بودر.

ورق لورا مفروم.

ملح.

طماطم.

زيت غزيز للقلي. طريقة عمل ممبار بوبس هناك عدة خطوات واجب اتباعها لعمل الممبار: طريقة تنظيف الممبار: قومي بوضع الممبار داخل جلدة حنفية، ومرريها من أعلى لأسفل حتى تزيل وتسحب كل الأشياء الملتصقة بالممبار. قومي بقلب الممبار وغسله جيدا تحت الماء الجاري. طريقة تحضير خلطة ممبار بوبس: في اناء عميق قومي بخلط جميع المكونات المذكورة معا، وقومي بتقليبها معا حتى تتجانس كل المكونات مع تقطيع الخضرة قطع صغيرة. قومي بفتح طرفي الممبار بأصابع اليد، ونبدأ في حشو الممبار، ونترك به كمية هواء حتى لا يكون مضغوط. احضري خيط واربطي به بداية الممبار ونهايته ونقسمه أجزاء متساوية ونربط بين كل جزء وجزء بالخيط. بواسطة خلة قومي بعمل ثقوب صغيرة في الممبار حتى لا ينفجر أثناء السلق والتحمير. طريقة سلق ممبار بوبس:

ضعي حلة بها ماء مغلي على النار.

أضيفي طماطم مكعبات كبيرة وشرائح الجزر وورق لاورا بودر وحبهان بودر وملح ثم نضع الممبار بها حتى يسلق بطعم مميز.

بعد أن ينضج نضفيه من الماء، ثم نحمره في زيت ساخن وغزير.

نقص قطع الممبار بالمقص من عند الخيوط المربوط بها ثم يقدم .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اسهل طريقة عمل ممبار بوبس أو الممبار السواريه بالخلطة الرهيبة زي المحلات المشهورة هتعجب كل أفراد أسرتك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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