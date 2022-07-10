مكون واحد لتنظيف الكرشة بسهولة وبدون أي مجهود هتبقا بيضة زي القشطة في ثواني

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عمر شويل - جدة تنظيف الكرشة من الأمور التي تكون صعبة على الكثير من النساء وقد يريدن الحصول على نتيجة مضمونة لتنظيف الكرشة في المنزل بسهولة واليوم أحضرنا طريقة سهلة وبسيطة يمكنك الاعتماد عليها من أجل تنظيف الكرشة والحصول على كرشة بيضاء ونظيفة تمامًا بدون حك بالسكين أو مجهود كبير، فهناك الكثير من الأشخاص يريدن أن يتناولون الكرشة أو الممبار ولكن طريقة التنظيف هي التي تقف أمامهم ولكن ليس اليوم حيث إن تلك الطريقة بسيطة ومكون واحد من منزلك سوف يجعل عملية التنظيف أسهل مما تظنين وسوف تقومي بتنظيف كمية كبيرة من الكرشة في أقل وقت وبدون جهد كبير كما في السابق.

مكون واحد لتنظيف الكرشة بسهولة

يمكنك الآن الاعتماد على مكون واحد فقط بدون خلطات أو وصفات كثيرة من أجل إعداد الكرشة بطريقة سهلة وبسيطة وبدون أي مجهود سوف تزيلين الطبقة السوداء الخارجية للكرشة بكل سهولة ولكن يجب اتباع بعض التعليمات أثناء عملية تنظيف الكرشة حتى لا تنكمش الكرشة وتصبح قاسية ويصعب إزالة الطبقة السوداء الخارجية.

تنظيف الكرشة في المنزل بسرعة

يمكن الآن الاعتماد على هذه الطريقة البسيطة لتنظيف أكبر كمية من الكرشة.

حيث تقومين بإحضار 4 ملاعق كبيرة من ملح الليمون ومتوفر لدى العطار.

بعد ذلك تقومين بوضع ماء على النار واتركيه يسخن ولكن لا يصل إلى مرحلة الغليان.

تلك الخطوة ضرورية للغاية هو أن الماء يجب أن يكون ساخن وتتحمله اليد ولا يكون مغلي.

بعد أن يصل الماء للدرجة المطلوبة نضيف إليه ملح الليمون.

ثم نضع قطعة الكرشة في الماء الساخن المضاف إليه ملح الليمون.

اتركي الكرشة في الماء لمدة 5 أو 4 دقائق.

بعد ذلك اخرجي الكرشة وباستخدام سكين أو ملعقة قومي بعملية الحك.

سوف تجدين سهولة كبيرة في إزالة الطبقة الخارجية السوداء.

سوف تطلع بمجرد لمسها.

بعد الانتهاء اغسلي الكرشة بالماء والليمون والخل.

ثم قومي بطهيها بالطريقة التي ترغبين بها.

فوائد تناول الكرشة

تحتوي الكرشة أو ما يعرف عنها سقط اللحوم بأنها من أنواع اللحوم التي تحتوي على القليل من الدهون والسعرات الحرارية لذلك فإنها مناسبة لأصحاب الحميات الغذائية، بالإضافة إلى احتوائها على كمية عالية من البروتين ولكن تلك النسبة أقل من التي توجد باللحوم.