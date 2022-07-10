نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للاستعداد للعيد اعملي كبسة اللحم اللذيذة من المطبخ السعودي بطعم أحلى من الجاهز في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد كبسة اللحم من الأطباق السعودية المشهورة والمعروفة بطعمها الرائع ومذاقها المميز وهنا بمناسبة عيد الأضحى سوف نقوم بتحضيرها في البيت، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيرها بسهولة في المنزل، وهي تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الأرز واللحم وتوابل الكبسة لتعطيها مذاق مختلف ومميز، كما أن طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل كبسة اللحم بطعم مميز وبأقل تكلفة في البيت.

مقادير عمل كبسة اللحم

تحتوي كبسة اللحم على عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

٣ أكواب من أرز بسمتي.

حبة من الطماطم المقشرة.

كيلو من اللحم قطع.

ملعقة صغيرة من الملح.

٦ حبات من الهيل.

ملعقة صغيرة من الكركم.

ربع كوب من صلصة الطماطم.

٣ حبات من البصل مقطع شرائح.

رشة من الفلفل الأسود.

٦ حبات من القرنفل.

زيت للحاجة.

٢ لومي.

٣ ملاعق كبيرة بهارات كبسة.

طريقة الإعداد والتحضير

لتحضير الكبسة باللحم من المطبخ السعودي بشكل ناجح وطعم مميز يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

نحضر إناء عميق غير قابل للالتصاق ونضعه على نار متوسطة، ثم نضيف الزيت مع شرائح البصل ونقلبه حتى يأخذ اللون الذهبي. بعد ذلك نخرج البصل ونضع اللحم بدلا منه مع تحميرها بشكل جيد، ثم نضيف نصف كمية البصل مع باقي المكونات ونقلبهم جيداً. ثم بعد ذلك نقوم بإضافة ٤ أكواب من الماء على اللحم حتى ينضج بشكل تام. بعد ذلك نقوم بإضافة بهارات الكبسة مع الأرز وإضافة الملح حسب الحاجة. ثم نغطي الإناء ونتركه على نار عالية لمدة لا تقل عن 5 دقائق، ثم نخفف النار ونتركها حتى ينضج الأرز بشكل تام. بعد ذلك نضعها على طبق التقديم وتصبح جاهزة للتقديم، وهنا نكون قد قدمنا أحلى كبسة باللحم بطعم رائع ومميز لأحلى متابعين وبالهنا والشفا.

طريقة عمل سلطة الطحينة

سوف نقدم طريقة عمل بسيطة التحضير سلطة الطحينة في المنزل هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

نحضر ربع كوب من الطحينة، ونضيف إليها كوب من اللبن الرايب ونقلبهم جيدا.

ثم نقوم بعصر حبة من الليمون مع إضافة ملعقة كبيرة من الخل والملح ونقلبهم جيدا.

بعد ذلك نضع السلطة على طبق التقديم وتصبح جاهزة للتقديم وبالهنا والشفا.

فوائد الليمون على الجسم

هناك عدة فوائد لليمون على الجسم هيا بنا نتعرف عليها وهى كالاتي:-