نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسرعة الصاروخ.. تنظيف الممبار والكرشة من الزفارة بمكون سحري في مطبخك هتعملي 20 كيلو في دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع بدأ أيام عيد الأضحى المبارك ونعلم أنه يكون هناك الكثير من الممبار والكرشة وغيره من متعلقات معدة الأضحية، والتي يمثل تنظيفها أمر شاق لكثير من السيدات، حيث يعتبر تنظيف الممبار والكرشة من الأشياء الصعبة التي تأخذ الكثير من الوقت والجهد، كما أن الممبار يعد من الأكلات المفضلة التي يحبها الكثير من الأشخاص وتكون ذات مزاقا مميزا، ولذلك تبحث المثير من السيدات عن أفضل الطرق التي تساعد على تنظيف الممبار، بطريقة سهلة وسريعة وتجعل الممبار نظيف تماما من أي زافرة تجعل له رائحة كريهة.

مكونات تنظيف الممبار والكرشة في المنزل

من أشهر الأكلات التي يتم تناولها في عيد الأضحى المبارك هي الممبار، ولذلك تريد الكثير من السيدات ما هي أفضل المكونات التي تحتاج إليها لتنظيف الممبار والكرشة وجعله نظيفا تماما، لذلك إليكم أهم هذه المكونات والتي تعتبر قليلة التكاليف.

ملعقة ونصف طعام من البيكنج بودر.

كوب كبير من الملح الخشن.

كوب كبير من الدقيق الأبيض المنخول.

كمية ملائمة من الماء لتنظيف الممبار.

كوب ونصف من الخل الأبيض.

طريقة تحضير وصفة تنظيف الممبار والكرشة

وبعد أن تعرفنا معكم في السطور السابقة على أهم المكونات التي نحتاج إليها لتنظيف الممبار والكرشة في المنزل، بمكونات بسيطة وقليلة التكاليف موضحة كالتالي.