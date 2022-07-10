طريقة عمل فتة بالموزة الضاني على أصولها في البيت بطريقة سهلة وسريعه

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عمر شويل - جدة طريقة عمل فتة بالموزة الضاني، يعود هذا الطبق إلى زمن فترة حكم العثمانيين، حيث كانت تقدم إلى الأمراء والحكام في هذا الوقت، وذلك أثناء الولائم التي كانت تقام لهم، وعلى مائدة شهر رمضان الكريم، وفي المناسبات الكبيرة مثل الأفراح والمأتم. وفي الأعياد مثل عيد الأضحى المبارك.

طريقة عمل فتة بالموزة الضاني

تشتهر هذه الأكلة في بلاد الشام. ومن أشهر هذه البلاد سوريا والعراق ومصر والسودان. وتشتهر بها أيضاً بلاد الخليج العربي. ومن أشهرهم المملكة العربية السعودية. حيث تكون طبق رئيسي على المائدة ويمكن أن تقدم الفتة باللحم البقري. أو باللحم الضأن.

مقادير فتة الموزة الضاني

أولاً مقادير الفتة:

2 موزات ضأن بالعظم (1ونصف كيلو) مقطعة إلى شرائح سميكة.

عدد 2 كوب أرز مصري.

6 كوب ماء.

2 جزر مقشر ومقطع حلقات.

2 عود كرفس مقطع مكعبات.

4 قرنفل صحيح.

2 بصل متوسط مقطع مكعبات.

2 ورق غار (لورا).

3 حبهان حب (هيل).

2 فص مستكه حب.

2 عود قرفة.

ملح.

فلفل اسود.

2 ملعقة كبيرة سمن.

2 خبز عربي مربعات (محمصة).

ثانياً مقادير التقلية:

6 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

6 فص ثوم مفروم ناعم.

1/4 كوب خل أبيض.

1 كوب مرق لحم.

ثالثاً مقادير الصلصة:

3 ملعقة كبيرة صلصة طماطم (معجون).

1/4 كوب خل أبيض.

1 كوب مرق لحم.

طريقة تحضير فتة بالموزة الضأني

أولاً تحضير الفتة:

تغسل قطع الموزات وتوضع لمدة 3 دقائق في ماء مغلي. بحيث يغطيها ثم ترفع جانباً. مع التخلص من الماء.

يغسل الأرز جيداً ويصفى.

يسخن الماء في إناء على نار متوسطة وتضاف الموزات والخضار والبهارات. ويتبل بالملح والفلفل الأسود.

عندما يبدأ الخليط في الغليان تخفف الحرارة. ويترك لمدة 45 دقيقة حتى ينضج اللحم تماماً. مع مراعاة إزالة الريم (الزبد) من سطح المرق كلما ظهر.

ترفع الموزات جانباً ويصفى المرق.

يوضع السمن في إناء آخر على نار متوسطة. ويحمر الأرز لمدة 3 دقائق أو حتى يتداخل مع السمن. ثم يضاف 2 ونصف كوب من الماء (يمكن استخدام خليط من الماء مع المرق). ويتبل بالملح ويترك حتى يبدأ في الغليان.

تخفف الحرارة ويغطى الإناء ويترك لمدة 20 دقيقة أو حتى تمام النضج.

ثانياً تحضير التقلية:

يسخن الزيت في مقلاه على نار متوسطة. ثم يضاف الثوم المفروم ويقلب لمدة دقيقتين أو حتى يصبح ذهبي اللون. ثم ترفع نصف كميته جانباً.

يضاف الخل والمرق ويتبل الخليط بالملح والفلفل الأسود ويترك حتى يبدأ في الغليان. ثم يرفع جانباً.

ثالثاً تحضير الصلصة:

توضع نصف كمية الثوم المحمر في مقلاه على نار متوسطة. وتضاف صلصة الطماطم والخل والمرق ويتبل بالملح والفلفل الأسود مع التقليب الجيد ويترك حتى يبدأ الخليط في الغليان.

تخفف الحرارة ويترك لمدة 10 دقائق حتى تتركز الصلصة.

رابعاً تحضير الفتة: