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عمر شويل - جدة أسرع خلطة لتنعيم الشعر بديل طبيعي للكيراتين يجعله ناعم حرير في دقائق،الشعر هو عنوان جمالك ولذلك يجب الاهتمام به بشكل سليم حتي لا يتعرض للمشاكل، وخاصةً في فصل الصيف حيث تؤثر عوامل الطقس السيئة مثل ارتفاع درجة الحرارة أو الرطوبة علي الشعر وفروة الرأس مما تتسبب في جفاف وخشونة الشعر، ولكن توجد الكثير من الوصفات الطبيعية التي لها تأثير كبير في تنعيم الشعر وترطيبه ولا تمتلك أي ضرر عليه حتى عند التوقف عن استخدامه، وهذا بفضل احتواء المكونات الطبيعة للماسك على عناصر ومكملات غذائية تعطي الشعر العناصر التي يفتقدها وتجعله هش وغير رطب، ومن أشهر ماسك ترطيب الشعر وتنعيمه ماسك المايونيز وزيت جوز الهند.

أسرع خلطة لتنعيم الشعر وتعمل علي منحه اللمعان بدون مواد كيميائية

يعد تنعيم الشعر من الأمور الهامة لدي الفتيات وذلك لأن الشعر الناعم يمنحك ثقة في النفس.

ولكن توجد العديد من العوامل المؤثرة علي الشعر وتتسبب في جفافه مثل أشعة الشمس الضارة وأدوات تمليس الشعر.

إلا أنه تتوافر طرق علاجية للتخلص من خشونة الشعر من مواد طبيعية نتائجها فعالة علي الشعر وتمنحك نعومة ولمعان من أول استخدام.

خلطة المايونيز لتنعيم الشعر الخشن

عندما نقوم بوضع المايونيز بشكل مباشر على الشعر الخشن فيساعد ذلك في تنعيم الشعر وترطيبه من أول استخدام لأن كثافة المايونيز كبيرة ويتغلغل في بصيلات الشعر حتى يصل لفروة الرأس فينعم جذورها، وطريقة التحضير تكون كما يلي:

نقوم بترطيب الشعر قليلاً بماء فاتر. ثم ندهنه بكمية من المايونيز وندلك الشعر وفروة الرأس بحركات دائرية لعدة دقائق. بعد ذلك نستخدم مشط له أسنان واسعة حتى يسهل تمشيط الشعر به و بالتغلغل لفروة الرأس. ثم نغطي الشعر بكيس بلاستيكي لمدة تلت ساعة حتى يمتص الشعر المايونيز بشكل كامل. في النهاية نغسل الشعر جيداً عدة مرات بماء وشامبو.

خلطة المايونيز والبيض للشعر الهايش

يساعد هذا الماسك في فرد الشعر الهايش كثيراً لأنه يتغلغل في بصيلات الشعر فيفردها ويساعد في تنعيمها، حيث نجد أن البيض يحتوي على فيتامينات هامة كثيرة تساعد في تغذية فروة الرأس، والمايونيز الذي يساعد في فرد بصيلات الشعر وترطيبها، ويتم تحضير هذا الماسك كالتالي:

المكونات

عدد 5 ملاعق مايونيز.

حبتان بيض.

طريقة التحضير والاستخدام

نحضر وعاء كبير ونضع به البيض مع المايونيز ونخفقهم جيداً حتى يتكون خليط واحد. ثم نأتي بالماسك وندهن به الشعر كاملاً من الجذور وحتى أطراف الشعر. نقوم بعد ذلك بتغطية الشعر بكيس بلاستيك لمدة 20 دقيقة حتى نتأكد من جفاف المايونيز على الشعر، نقوم بغسل الشعر جيداً بماء وشامبو.

خلطة المايونيز لعلاج الشعر التالف

يحتوي المايونيز علي البروتين والدهون التي تساعد في تنعيم وترطيب الشعر وعلاج التقصف والهيشان.

المكونات

كوب مايونيز.

نصف حبة أفوكادو.

طريقة التحضير