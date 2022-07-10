بطريقة مورقة توريق أصنعي الفطير المشلتت على أصوله بطريقة الفلاحين بطعم طري ولذيذ

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عمر شويل - جدة يعتبر الفطير المشلتت من أحلى وأشهي الأكلات فهو من الفطائر والمعجنات المشهورة في مصر حيث أنه يتميز بطعم لذيذ وجميل جدا ويتسم بأنه هش ومورق وطري ومن الممكن أن نقوم بعمله بطريقة سهلة وسريعة، وعادة نجد أن جميع الأشخاص يقومون بشراء الفطير المشلتت من المخابز وقد تعتقد أغلبية السيدات بأن من الصعب أن نقوم بعمل الفطير في المنزل مثل الذي يكون في المخابز، ولكن هذا الإعتقاد غير صحيح لأن من السهل أن نقوم بعمله في المنزل حيث أن المقادير التي يحتوي عليها بسيطة ومن ضمنها هي الدقيق ورشة من الملح والسكر والخميرة أو البيكينج بودر وكمية من الماء والسمنة والزبدة، فكل هذه المكونات لا تكون مكلفة والمكون الأساسي في عمل الفطير المشلتت هو الزبدة والسمنة فهي التي تجعله طري ومورق.
من أنواع الفطائر التي يعشقها جميع الناس ويرغبون في تناوله بشكل كثير هو الفطير المشلتت فعادة يتم تناول هذا الفطير في وجبة الإفطار أو في وجبة العشاء، ويقدم مع طبق من الجبنة البيضة وطبق من العسل الأسود وغير ذلك وكل الأشخاص يقومون بشراء الفطير المشلتت من المخابز فهو يتسم بأنه مورق وطري.
مكونات الفطير المشلتت
إليكي مكونات عمل الفطير المشلتت
- كيلو واحد من الدقيق الأبيض المنخول.
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من السكر.
- ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من البيكينج بودر.
- كمية مناسبة من الماء الدافئ للعجن.
- كمية مناسبة من الزبدة والسمنة.
- أربع ملاعق كبيرة الحجم من القشطة.
طريقة عمل الفطير المشلتت
- نقوم بإحضار طبق عميق ونضع به كيلو واحد من الدقيق الأبيض المنخول ونضيف إليه ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح.
- وبعد ذلك يتم وضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من السكر ثم قومي بإضافة ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من البيكينج بودر.
- ثم يتم تقليب جميع المكونات مع بعضها ونقوم بوضع كمية مناسبة من الماء الدافئ مع الإستمرار في العجن لكي نحصل على عجينة متماسكة وطرية.
- ونقوم بتغطية العجينة ونتركها جانبا لمدة خمسة عشر دقيقة تقريبا حتى ترتاح ويسهل تشكيلها وبعد ذلك يتم تشكيل العجينة وتقسيمها إلى ست كرات متساوية الحجم.
- وقومي بدهن هذه الكرات بالسمنة ونتركها أيضا ربع ساعة ليسهل فردها ثم يتم تجهيز طبق ونضع به خليط من الزبدة والسمنة الذائبة.
- ويتم تشغيل الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية ثم نقوم بفرد الكرات لتكون على شكل دائرة وتكون رقيقة جدا.
- وعندما نقوم بفرد العجينة يتم دهنها بخليط الزبدة والسمنة ونضع الكرة الثانية ويتم فردها أيضا ويتم دهنها وهكذا نستمر حتى نضع ثلاث طبقات من الفطير فوق بعض.
- ثم يتم تكوريهم مرة أخرى ونحضر صينية وندهنها بالسمنة ونضع الفطيرة بها ويتم فردها في الصينية وندهنها بالقشطة ونضعها في الفرن ونتركها لكي تكون باللون الذهبي.
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