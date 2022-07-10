نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطريقة مورقة توريق أصنعي الفطير المشلتت على أصوله بطريقة الفلاحين بطعم طري ولذيذ في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر الفطير المشلتت من أحلى وأشهي الأكلات فهو من الفطائر والمعجنات المشهورة في مصر حيث أنه يتميز بطعم لذيذ وجميل جدا ويتسم بأنه هش ومورق وطري ومن الممكن أن نقوم بعمله بطريقة سهلة وسريعة، وعادة نجد أن جميع الأشخاص يقومون بشراء الفطير المشلتت من المخابز وقد تعتقد أغلبية السيدات بأن من الصعب أن نقوم بعمل الفطير في المنزل مثل الذي يكون في المخابز، ولكن هذا الإعتقاد غير صحيح لأن من السهل أن نقوم بعمله في المنزل حيث أن المقادير التي يحتوي عليها بسيطة ومن ضمنها هي الدقيق ورشة من الملح والسكر والخميرة أو البيكينج بودر وكمية من الماء والسمنة والزبدة، فكل هذه المكونات لا تكون مكلفة والمكون الأساسي في عمل الفطير المشلتت هو الزبدة والسمنة فهي التي تجعله طري ومورق.

من أنواع الفطائر التي يعشقها جميع الناس ويرغبون في تناوله بشكل كثير هو الفطير المشلتت فعادة يتم تناول هذا الفطير في وجبة الإفطار أو في وجبة العشاء، ويقدم مع طبق من الجبنة البيضة وطبق من العسل الأسود وغير ذلك وكل الأشخاص يقومون بشراء الفطير المشلتت من المخابز فهو يتسم بأنه مورق وطري.

مكونات الفطير المشلتت

إليكي مكونات عمل الفطير المشلتت

كيلو واحد من الدقيق الأبيض المنخول.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من السكر.

ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من البيكينج بودر.

كمية مناسبة من الماء الدافئ للعجن.

كمية مناسبة من الزبدة والسمنة.

أربع ملاعق كبيرة الحجم من القشطة.

طريقة عمل الفطير المشلتت