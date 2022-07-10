نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اقوى واسرع طريقة لتنظيف الكرشة بدون تعب في دقيقتين بسرعة الصاروخ بمكون سحرى وجبار وازالة الزفارة نهائيا في المقال التالي
عمر شويل - جدة اقوى واسرع طريقة لتنظيف الكرشة بدون تعب ، تنظيف الكرشة من ألمور التي يتم البحث عنها كثيراً خلال هذه الفترة تحديداً عن اقتراب عيد الأضحى المبارك لأن في هذا العيد يحجب الكثيرين تناول الكرشة وتحضيرها بأكثر من طريقة شهية، ولكن البعض من السيدات لا تعلمك جيداً الطريقة الصحيحة لتنظيف وغسيل الكرشة، فيجب أن تكون بيضاء خالية من الرائحة الغير مرغوب بها، لذلك حرصنا على أن نقدم لك سيدتي اليوم أكثر من طريقة تساعدك في تنظيف الكرشة وجعلها بيضاء.
اقوى واسرع طريقة لتنظيف الكرشة بدون تعب
تعتبر الكرشة من أحد الأحشاء الموجودة داخل الأغنام وتحديداً في المعدة مما يجعلها تحتاج إلى التنظيف بطريقة جيدة وإذا لم يتم تنظيفها سوف ينتج عنها رائحة الزفارة ويتغير طعمها بجانب أن هذا قد يسبب أضرار صحية كبيرة ومن طرق تنظيف الكرشة التالي:
طريقة تنظيف الكرشة بالملح والليمون
تكون واحدة من الطرق التي تساعد على التخلص من البكتيريا والرائحة الكريهة التي تكون عالقة في الكرشة وتجعل من الصعب تحملها أو حتى تحضيرها، حيث أن الكرشة يتم تحضيرها بأكثر من طريقة مختلفة ويتم تنظيفها بالطريقة التالية:
المكونات:
- خل.
- ماء مغلي.
- بيكنج بودر.
- ملح الليمون.
طريقة الاستخدام:
- قومي بإحضار وعاء عميق ونظيف ضعي به الماء والخل وأذيبي به باقي المكونات مع بعضها.
- عليك بعد ذلك بوضع الخليط على النار لمدة قليلة جداً حتى أن تبدأ الماء في الغليان.
- ثم قومي بإحضار صينية مناسبة لكشط الكرشة دون أن ينتج عنها قذارة بالمطبخ، تأخذين قطعة منها تغمر في الماء المغلي ويجب الانتظار لمدة 20 ثانية على الأقل وترفع وتقشط بنفس الطريقة وفي نفس الوقت.
- يتم تكرار هذه الخطوة حتى يتم التخلص من الطبقة الخضراء تماماً.
- يتم استخدام الملح بعدها توضع الكرشة داخل مصفاه مناسبة لحجمها وكميتها ثم تفرغين كيس من الملح صغير الحجم عليها وابدئي في فركها جيداً.
- يجب مراعاة أن يتم فرك كل جزء من الكرشة بالملح بعناية كبيرة.
- إذا قومتي بتجربة أن تشمين رائحة الكرشة فسوف تلاحظين عدم وجود رائحة كريهة فقومي بغسلها في الماء الجاري ومن ثم يتم نقعها في الماء والخل لمدة 5 دقائق ومن ثم يتم تقطعيها وتحضيرها للطهو.
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