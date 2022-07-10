نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدلًا من بانيه الدجاج إليكم بانيه كفتة اللحم لكسر الروتين في المقال التالي

عمر شويل - جدة كفتة لحم بانيه، الأكلات السريعة والشهية في عيد الأضحى هي أفضل ما يبحث عنه الأمهات من أجل إنجاز الوقت وفي نفس الوقت لكي يكون مذاق الوصفة جيدًا وشهيًا وهناك وصفة كفتة لحم بانيه حيث يتم استخدام كفتة اللحم لعملها مثل البانيه وطريقة اليوم من الشيف منال رشاد نعرفكم بها فيما يلي.

مكونات كفتة لحم بانيه

تنقسم المقادير إلى عدة أجزاء حسب الوصفة ونبدأ أولًا بكفتة اللحم:

صفار بيض: حبة واحدة.

بصل: حبة واحدة مفروم جيدًا.

لحم مفروم: نصف كيلو بدون دهون.

نشا: ملعقة لها حجم كبير.

ثوم: فصين فقط مفرومان ناعم.

زيت: ملعقتين إلى ثلاث ملاعق.

مكونات البانيه

حليب: نصف كوب فقط.

زيت: كمية حسب الحاجة لقلي الكفتة.

بيض: حبتين.

كركم بودرة: ملعقة لها حجم صغير.

دقيق: كوب واحد.

نشا: ملعقة لها حجم كبير.

بقسماط مطحون: كوبين.

للتقديم النهائي: كاتشب. بقدونس مفروم. مايونيز. مسطردة.



مكونات التوابل

ملعقة حجمها صغير من: بودرة بصل. توابل لحم. ملح. بابريكا.

ونصف ملعقة نفس الحجم من: فلفل أسمر. بردقوش. جوز الطيب.

ربع ملعقة نفس الحجم من: القرفة. الحبهان البودرة.



طريقة عمل كفتة لحم بانيه