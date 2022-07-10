بدلًا من بانيه الدجاج إليكم بانيه كفتة اللحم لكسر الروتين

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عمر شويل - جدة كفتة لحم بانيه، الأكلات السريعة والشهية في عيد الأضحى هي أفضل ما يبحث عنه الأمهات من أجل إنجاز الوقت وفي نفس الوقت لكي يكون مذاق الوصفة جيدًا وشهيًا وهناك وصفة كفتة لحم بانيه حيث يتم استخدام كفتة اللحم لعملها مثل البانيه وطريقة اليوم من الشيف منال رشاد نعرفكم بها فيما يلي.
مكونات كفتة لحم بانيه
تنقسم المقادير إلى عدة أجزاء حسب الوصفة ونبدأ أولًا بكفتة اللحم:
- صفار بيض: حبة واحدة.
- بصل: حبة واحدة مفروم جيدًا.
- لحم مفروم: نصف كيلو بدون دهون.
- نشا: ملعقة لها حجم كبير.
- ثوم: فصين فقط مفرومان ناعم.
- زيت: ملعقتين إلى ثلاث ملاعق.
مكونات البانيه
- حليب: نصف كوب فقط.
- زيت: كمية حسب الحاجة لقلي الكفتة.
- بيض: حبتين.
- كركم بودرة: ملعقة لها حجم صغير.
- دقيق: كوب واحد.
- نشا: ملعقة لها حجم كبير.
- بقسماط مطحون: كوبين.
- للتقديم النهائي:
- كاتشب.
- بقدونس مفروم.
- مايونيز.
- مسطردة.
مكونات التوابل
- ملعقة حجمها صغير من:
- بودرة بصل.
- توابل لحم.
- ملح.
- بابريكا.
- ونصف ملعقة نفس الحجم من:
- فلفل أسمر.
- بردقوش.
- جوز الطيب.
- ربع ملعقة نفس الحجم من:
- القرفة.
- الحبهان البودرة.
طريقة عمل كفتة لحم بانيه
- نضع طاسة حجمها متوسط على النار لإضافة حوالي ملعقة من السمن لها وعندما يذوب نضيف إلى السمن الساخن البصل المبشور ناعمًا.
- يحرك البصل في السمن حتى يذبل لإضافة الثوم له فيما بعد ويقلب لثواني قليلة ثم نطفئ النار عن المقلاة ونتركها تبرد.
- في ذلك الحين نضع اللحم في وعاء عميق مع البصل والنشا والدقيق وبقية التوابل من أجل تتبيل اللحم ولا ننسى صفار البيض.
- يفضل استخدام العجان لخلط المكونات السابقة معًا ولكي يختلط اللحم جيدًا مع التوابل.
- ومن ثم في صينية الفرن يتم تبطينها بورق زبدة من أجل فرد كمية الكفتة التي قمنا بإعدادها وتوضع تلك الصينية في الثلاجة قبل الاستخدام نصف ساعة.
- وبعد ذلك يتم تقسيم الكفتة لمستطيلات.
نخلط البردقوش والملح والفلفل والقرفة مع البيض والحليب.
- ومن ثم البقسماط يضاف له الكركم والبصل.
- ونخرج قطع الكفتة المقطعة للتتبيل في البيض والبقسماط وبعدها يتم قليها في الزيت.
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