طريقة عمل جاتوه الشوكولاته الدسمة طريقة لذيذة وبسيطة

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عمر شويل - جدة طريقة عمل جاتوه الشوكولاته الجاتوه من أصناف الحلويات اللذيذة ويمكن تقديمها بدلا من التورتة في المناسبات السعيدة مثل أعياد الميلاد والحفلات كما يمكن تقديمها مع كوب من الشاي أو القهوة في أي وقت وفي هذا المقال سوف نقوم بذكر طريقة جاتوه الشوكولاته اللذيذ بطريقة بسيطة ومتقنة وسوف يحبه جميع أفراد الأسرة.

مقادير طريقة عمل جاتوه الشوكولاته :

١/٢ كوب من الشوكولاته المفرومة.

١/٢ كوب من الزبدة.

١/٢ كوب من السكر.

٤ بيضات.

١/٢ كوب من الدقيق الخاص بالجاتوه.

١/٢ ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

١/٢ ملعقة صغيرة من كربونات الصودا.

الحشو:

٣/٤ كوب من الشوكولاته المفرومة.

١/٤ كوب من السكر.

٢/٣ كوب من الكريما.

١/٢ ملعقة صغيرة من الفانيليا.

١/٢ كوب من شراب الشوكولاته الجاهز.

التغليفة:

١/٢ كوب من السكر.

١/٢ كوب من الشوكولاته المفرومة.

ملعقة طعام من الزبده.

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طريقة تحضير جاتوه الشوكولاته

يحمي الفرن ويدهن قالب مستطيل ( ٢٢ × ١٢ ).

تذوب الشوكولاته فى إناء.

تخفق الزبدة قم يضاف إليها السكر ويخفق المزيج حتى يصبح خفيفا، تضاف الشوكولاته الذاءبة إلي الزبدة ويخفق المزيج ثم يضاف صفار البيض واحدة تلو الأخرى مع التحريك المستمر بعد كل إضافة صفار.

يخفق بياض البيض حتي يتكاثف ويجمد.

يصب المزيج في القالب ويزج في الفرن لدة ٤٠ دقيقة.

يترك الجاتوه في القالب بعد النضج لمدة ١٥ دقيقة ثم يقلب فوق شبك سلكي حتى يبرد.

تحضير حشو الجاتوة

يوضع السكر والشوكولاته والكرامه في قدر ويوضع القدر علي نار خفيفة، يحرك المزيج بأستمرار حتي يذوب السكر والشوكولاته، ثم يوضع الخليط في إناء في الثلاجه لمدة ساعه.

تضاف الفانيليا وشراب الشوكولاته إلي مزيج الشوكولاته ويخفق حتى يجمد المزيج ثم يوضع في الثلاجة مدة عشر دقائق.

يقطع القالب إلي نصفين متساوين ويوضع الحشو فوق النصف السفلي ثم يغطي الحشو بالنصف الثاني ويوضع القالب في الثلاجة لمدة ساعة.

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تحضير التغليفة:

يوضع السكر والشوكولاته و٣ ملاعق ماء في قدر ويوضع على النار الخفيفة ويحرك المزيج حتى يذوب السكر والشوكولاته، يرفع من على النار ويضاف الزبدة إلى المزيج ويحرك.

تصب التغليفة فوق القالب لتغطى سطحه وجوانبه.

يمرر طرف السكين الخاصة بالجاتوه تحت القالب من جميع الجهات ثم ينقل القالب إلي الطبق الخاص ويوضع في الثلاجة لمدة نصف ساعة.