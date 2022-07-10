نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تتبيل لحمة العيد المشوية فى المنزل بكل سهولة والطعم مثل المطاعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة لتتمكن من شوى اللحم فى المنزل يجب أن تمرر اللحم على مرحلة التتبيل حيث أن مرحلة التتبيل تعتبر من أهم المراحل لأنها تعطى اللحم المذاق الشهى واللذيذ فيجب علينا أن نتقن جيداً هذه المرحلة ولذلك يكثر البحث عن طرق سهلة وبسيطة وجيدة فى تتبيل اللحم فى المنزل ويكون الطعم مثل المطاعم وفى هذا المقال نقدم لكم طريقة بسيطة لتتبيل اللحم المشوي فى المنزل إليكم الطريق . طريقة تتبيل اللحم المشوي للعيد مكونات الوصفة: كيلو جرام من اللحم المخلى من العظام ومقطع مكعبات. ثمرة واحدة من البصل ونقوم بفرمة. ملعقة واحدة من الملح “ملعقة صغيرة الحجم”. ملعقة من الفلفل الاسمر المطحون “ملعقة صغيرة الحجم”. ملعقة من البهار المسحوق “ملعقة كبيرة الحجم”. ملعقتان من عصير الليمون “ملعقة كبيرة الحجم”. ملعقة واحدة من الخل “ملعقة كبيرة الحجم”. ثلاث ملاعق من زيت الزيتون “ملعقة كبيرة الحجم”. طريقة تحضير الوصفة: نقوم اولاً بغسل اللحم جيداً ثم نقوم بتجفيفة من الماء جيداً بعد ذلك نقوم بإحضار وعاء عميق ومتوسط الحجم ثم نقوم بوضع كيلو جرام من اللحم بداخله.

نقوم بوضع بصلة مفرومة على اللحم ونضيف ملعقة صغيرة الحجم من الملح وملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الاسود المطحون وملعقة كبيرة الحجم من البهار المسحوق وملعقتان كبار من عصير الليمون وملعقة كبيرة الحجم من الخل وثلاثة ملاعق من زيت الزيتون.

نقوم بتحريك المكونات جيداً بقطع اللحم حتى يكون مخلوط متجانس ويصل الخليط إلى أجزاء اللحم من كل الجهات.

نقوم بتغطية الوعاء بالنايلون جيداً ثم نقوم بوضع الوعاء فى البراد من ساعتين إلى أربع ساعات على الأقل حتى تتشرب التتبيلة جيداً .

بعد مرور الوقت نقوم بإخراج الوعاء من البراد ونقوم بوضع قطع اللحم فى اسياخ ثم نقوم بشويها جيداً على كل الجهات بعد ذلك نقوم برفعها من الشواية وأصبح اللحم المشوي جاهز للاكل. اسرار اللحم المشوي: يجب أن يوضع اللحم بالتتبيلة فى الثلاجة أكثر من أربع ساعات حتى يكون له مذاق لذيذ مثل المطاعم.

يجب أن يغطى بكيس نايلون جيداً.

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