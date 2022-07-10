احضرى الكبسة السعودية بالدجاج في عيد الاضحى بطريقة مميزة

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عمر شويل - جدة يعتبر المطبخ السعودي هو الأساس بين جميع الدول في تحضير الكبسة بكافة أنواعها وانتشارها تدريجياً بدأ لأول مرة من السعودية، حيث انتشرت جميع أنواع الكبسه سواء كبسه اللحم أو الدجاج كما هو متوفر في جميع دول العالم حالياً، ويزداد الإقبال على تحضير الكبسة والوجبات المختلفة التي تحتوي على اللحم في أيام عيد الأضحى نظراً لكثرة توافر اللحم في المنزل وترغب الأمهات في التجديد من تحضير الوجبات باللحم لذلك تكون الكبسة من ضمن الوجبات التي يتم تحضيرها في الأعياد والمناسبات، وتعتبر طريقة تحضير الكبسة من الوجبات اللذيذة التي تحتوي على أكثر من مكون عند تحضيرها من الخضروات وغيرهم وللتعرف على طريقة تحضير كبسة الدجاج يمكنك متابعة هذا المقال. طريقة تحضير كبسة الدجاج السعودية مكونات التحضير: دجاجة متوسطه الحجم.

ثلاث حبات من الطماطم.

ثمرة فلفل حاره.

ثلاث فصوص من الثوم.

مقدار كيلو جرام من الأرز البسمتي.

ورق لوري وحبهان.

بهارات من القرفة.

ثمرة بصل.

مقدار ماء دافئ.

ملعقتين من الزيت النباتي.

واحده من مرق الدجاج. طريقة التحضير: احضري مقلاة وضعي فيها القليل من الزيت النباتي ثم ضعي فيها البصلة بعد تقطيعها إلى قطع ناعمة ونقوم بتقليبها على نار هادئة حتى تذبل. يتم تقطيع الدجاجة إلى أربع قطع أو ثمانية قطعة حسب الرغبة وغسلها جيداً ثم يتم وضعها مع البصلة بالإضافة إلى التوابل التي سبق ذكرها ويقلب الخليط مع البصل. احضرى الطماطم وقومي بفرمها ثم قومي بإضافتها على البصلة مع الدجاج ونتركها بضع دقائق لا تتخطي العشر دقائق. احضرى الماء المغلي المزود فيه مكعب المرقة دجاج ويضاف إليه الصلصة وعند غليان المكونات يتم إضافة الأرز البسمتي على أن يكون الأرز مغطي بالماء من جميع الجوانب بحوالي 1 سم. نقوم برفع درجة الحرارة حتى تجف الماء قليلاً وبعد ذلك نبدأ بتقليل درجة الحرارة ونتركه ينضج ما يقارب ثلث ساعه. في الخطوة الأخيرة عند تمام النضج يتم رفع الأرز والكبسة من النار للتقديم ويتم تقديم الكبسة بالأرز ساخنة بالهناء والشفاء، ويمكن ترك الكبسة في مكان دافئ حتى الرغبة في التناول.

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