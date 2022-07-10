نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقاق اللحم المفروم المقرمش الذهبي على الطريقة المصرية الأصيلة في أول أيام عيد الأضحى في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقاق اللحم المفروم المقرمش، عيد الأضحى يتميز بعدة وجبات خاصة به وهو من المناسبات التي ننتظرها من العام إلى العام وفي العيد تتفنن كل أم في تحضير وصفات الطعام تلك بأفضل الطرق الممكنة والمتاحة سواء من أجل أسرتها أو من أجل الضيوف فهناك بعض المنازل التي تحضر الفتة باليوم الأول ومنازل أخرى تقدم اللحم المشوي وأخرى تقدم الرقاق في أول أيام عيد الأضحى ووصفتنا لكم اليوم هي طريقة عمل رقاق اللحم المفروم المقرمش بأفضل طريقة لإبهار عائلتك والضيوف وسر تحضير الرقاق باللحم مثل أشهر الشيفات.

مكونات رقاق اللحم المفروم

الرقاق من أنواع الخبز الرقيقة التي يتم حشوها باللحم مع بعض المكونات الأخرى ووضع صينية اللحم المفروم بالفرن من أجل اكتساب اللون الذهبي والطعم المقرمش أما عن المكونات فهي:

لحم مفروم أي نوع: ربع كيلو جرام.

فلفل أخضر: حبة واحدة مقطعة مكعبات.

حليب: لتر واحد كامل.

ملح: ملعقة طعام حجمها كبير.

رقاق: كيلو جرام واحد جاف.

زنجبيل جاف بودرة: نصف ملعقة لها حجم صغير.

زبدة لينة: نصف كوب مليء بمكعبات الزبدة.

القرفة: نصف ملعقة لها حجم صغير.

طريقة عمل رقاق اللحم المفروم

يتم اتباع خطوات التحضير التالية كما هي من أجل الحصول على تجربة مميزة من وصفة الرقاق المقرمش باللحم المفروم فالكثير منا يقوم بتحضير تلك الوصفة ولكنها لا تكون مميزة من أيدي العديدين ولكننا اليوم نعرفكم على طريقة مميزة لتحضير الرقاق باللحم المفروم باتباع التالي: