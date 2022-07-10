لو مزيل المانيكير او الاسيتون خلص من عندك وعايزة تشيلي المانيكير بتاعك ، النهاردة هنقولك طرق لازالة المانيكير من غير مزيل ، وبدائل ممكن تكون مفيدة في وقت يكون مش متوفر عندك اسيتون.

طرق لازالة المانيكير من غير مزيل:

1- مطهر الايدين:

تقريبا دلوقتي كلنا بنمشي بمطهر الايدين في شنطتنا وموجود عندنا دايما في البيت ، الخبر الحلو ان المطهر استخادمه مش مقتصر على تعقيم الايد بس ، لكن كمان ممكن يستخدم كمزيل مانيكير ، معظم المطهرات بتحتوي على نسبة من الكحول ، وده يعتبر مذيب فعال للمانيكير ، اول حاجة انقعي ضوافرك شوية في ماية فاترة ، وبعدها بقطعة قطن مبللة بمطهر الايدين امسحي المانيكير.

2- معجون الاسنان:

معجون الاسنان بيحتوي على اسيتات الايثيل ، وهو مكون شائع موجود في مزيلات المانيكير ، استخدمي معجون الاسنان الابيض للتخلص من المانيكير ، خدي كمية صغيرة من معجون الاسنان وحطيه على الضوافر ، افركي ضوافرك بفرشة اسنان قديمة لازالة المانيكير.

3- سبراي الشعر:

سبراي الشعر اللي بيحتوي على كحول هي تاني افضل بديل لمزيل المانيكير ، تقدري تتخلصي من المانيكير بكل بساطة باستخدام سبراي الشعر ، عن طريق قطعة قطن رشي عليها من السبراي ، وافركي ضوافرك بالقطنة ، كرريها لحد ما تتخلصي من المانيكير ، بعدها اغسلي ايدك كويس ورطبيها.

4- خل وليمون:

الخل هو مكون حمضي بطبيعته وغالبا بيتم استخدامه في تنضيف البيت ، لما بيتخلط بالليمون وهو كمان مكون حمضي ، بيكون مزيج فعال اكتر وبينجز المهمة بسهولة ، امزجي الخل والليمون مع بعض انقعي فيه قطع قطن لمدة 10 – 20 دقيقة ، وبعدها استخدمي القطن عى ضوافرك للتخلص من المانيكير.

5- مزيل العرق:

طريقة تانية لازالة المانيكير وهي استخدام مزيل العرق ، رشيه على ضوافرك وافركي بقطعة قطن ، ممكن تحتاجي تكرري اكتر من مرة ، لحد ما تتخلصي من المانيكير.

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