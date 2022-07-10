نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكبسة السعودية بالتوابل الشهية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكبسة السعودية بالتوابل الشهية، الكبسة من أحلى الوجبات السعودية الدسمة، بالإضافة إلى ذلك اللذيذة التي أصبح من الممكن صنعها في مختلف البلدان الشرقية والغربية، وخلال موقع ثقفني عبر هذا المقال، سنقدم أشهي وصفة للكبسة السعودية. الكبسة السعودية بالتوابل الشهية مكونات الكبسة 2 كوب (400 جم) أرز بسمتي.

4 أكواب (1000 مل) شوربة دجاج.

دجاجة (1200 جم) منقوعة لمدة 30 دقيقة مقطعة إلى 8 قطع.

2 حبة طماطم كبيرة.

3 ملاعق سمنة.

1 بصلة متوسطة مقشرة ومفرومة ناعم.

5 فصوص ثوم مفروم.

5 ملاعق من الزيت.

عصير طماطم.

1 فلفل حار.

5 حبات هيل.

4 فصوص قرنفل.

1 ليمون أسود مجفف.

2 ورق الغار.

2 عود قرفة خشب.

1 ملعقة صغيرة من صلصة الطماطم.

1/2 ملعقة صغيرة بهارات كبسة.

1/2 ملعقة صغيرة بابريكا.

1/2 ملعقة صغيرة كمون.

1/2 ملعقة صغيرة زنجبيل.

ملح.

فلفل أسود. طريقة عمل الكبسة السعودي في البداية، سخني الزيت والسمن على نار متوسطة واتركيها حتى تذوب .

بعد ذلك، يضاف البصل ويُحرّك حتى يذبل ويصبح أصفر، يُضاف الثوم ويُحرّك لمدة دقيقة تقريبًا.

بعدها، أضيفي الدجاج وقلبي حتى تتغير الألوان من جميع الجهات.

ثم، يُضاف الهيل والقرنفل وعيدان القرفة وأوراق الغار والليمون الأسود، بالإضافة إلى ذلك الفلفل ويقلب لمدة دقيقة.

يضاف الملح والفلفل والبهارات والبابريكا والكمون والزنجبيل والكركم ويقلب حتى تمتزج المكونات.

تضاف الطماطم المفرومة، زيادة على ذلك صلصة الطماطم وتخلط جيدا.

كذلك يضاف الماء ويغلى المزيج ويغطى القدر ويترك على نار خفيفة لمدة 30 دقيقة حتى ينضج الدجاج تمامًا.

يضاف الأرز ويحرّك جيداً ويُغلى المزيج.

يغطى القدر ويترك على نار خفيفة لمدة 45 دقيقة حتى ينضج الأرز.

يتم سكب الأرز في طبق تقديم ووضع الدجاج فوقه، وتزينه بشرائح من الليمون والبقدونس.

في النهاية، يتم تقديمه مع السلطة الخضراء أو مع الرقاق باللحمة المفرومة. أسرار نجاح الكبسة السعودية عدم التقليب المستمر للأرز البسمتي، حتي لا يتكسر.

صدم اللحمة أو الدجاج قبل سلقه في الشوربة.

لا بد من ترك الأرز يستوي على نار هادئة جدا، بعد غليانه.

بالإضافة إلى ذلك لابد من نقع الأرز البسمتي على الأقل نصف ساعة قبل استخدامه.

عليك استخدام التوابل الصابحة، حيث إنها تعطي مذاق لذيذ للكبسة.

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