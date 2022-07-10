نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسهل واسرع الطرق الطبيعية لتقشير الجسم والبشرة فى دقائق معدودة فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة من المشاكل الصحية التى تصيب البشرة هى جفاف الجلد وظهور التشققات الجلدية وبعض القشور، فهى تظهر دائما على البشرة الجافة والعديد من النساء تعانى من هذه الظاهرة التى تسبب انزعاج كبير لمعظمهم، فمن الاسباب الرئيسيه التى تكثر من تكون القشور على الجلد، هى العوامل الخارجية مثل تغير الأحوال الجوية خاصه فى فصل الصيف، والتعرض للأشعة الشمس المحرقة، عند حدوث هذا الأمر يجب التدخل السريع فى أنشاء خلطه طبيعيه تساعد على إزالة القشرة والكلف المتواجد على الجسم والبشرة، هذه الخلطة عبارة عن خليط طبيعى مكون من العسل والملح، للتقشير السريع للجلد الميت، أنه العسل الذى له فاعلية كبيرة فى تحسين البشرة وحمايتها من الشيخوخة المبكرة كما أنه من يعمل على الترطيب العميق، ويساعد على الاحتفاظ برطوبه الجلد فترة طويلة، قفل المسام الواسعه وتقليل ظهورها، تنعيم البشره بشكل كبير، تنظيف البشره والجسم من الخلايا الميته والاسمرار نهائيا، حمايه البشره والجسم من أشعة الشمس الضارة، يعالج الالتهابات الجلدية، كما أن الملح له خصائص مذهلة لتقشير آمن بدون اى اثار جانبيه، فإنه يعالج حب الشباب ويخفى الرؤوس السوداء بشكل سحرى، يقلل من ظهور الزيتوت الطبيعية على البشر وبالتالى يحد من ظهور البثور والحبوب الصغيرة، يحافظ على الوجه والجسم وتنقيتهما من التجاعيد المبكره والخطوط الرفيعة التى تظهر على البشرة بشكل مزعج، تقشير الجلد المسمر، أنهم من اقوى المكونات الطبيعية التى لها تأثير مباشر على إزالة جميع القشور والخلايا الميتة فى آمن تماماً بدون اى مجهود أو وقت طويل فى انتظار نتيجه التقشير، كما أنها أفضل وأسرع الطرق المؤدية إلى التفتيح الفورى للبشرة وجعلها أكثر بياض ونعومة فائقة .

خلطة العسل والملح لتقشير الجسم

مكونات خلطة تقشير الجسم والبشرة;

ربع كوب من العسل النحل

كوب من الملح

نصف كوب من زيت الزيتون الطبيعي

طريقه استخدام خلطه التقشير

اولا نقوم بإحضار طبق عميق ضعي به زيت الزيتون الطبيعي والعسل مع بعض جيدا حتى يتجانس الخليط جيدا، ثم ضعى الملح وقلبيه جيدا ثم نقوم بوضع كمية الخليط داخل اناء زجاجي، نقوم بترطيب البشرة والجسم من هذا الخليط الطبيعى ثم افركى بحركة دائرية للحصول على أفضل نتيجة للتقشير العميق للبشرة الجافة، اشطفى وجهك أو جسمك بالماء الفاتر، سوف تندهشين من قدرة الخلطة السحرية على إزالة كافة القشور فى وقت قصير جدا، للحصول على بشرة نضرة وصحية فاتحة اللون خالية من القشور يجب عليكى استعمال هذه الخلطة مرتين أسبوعياً .