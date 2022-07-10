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عمر شويل - جدة طريقة عمل السمك بالأرز البني، السمك من أشهى المأكولات التي يفضلها الجميع، بالرغم من اختلاف أنواعه إلا إنه مذاقه جيد ولذيذ، ولديه أكثر من طريقة للإعداد، ويمكن تناوله بجانب أرز السمك أو مع الخبز الأسمر والطحينة، تابعي هذا المقال واطبخي احلى وصفة سمك. طريقة عمل السمك بالأرز البني مكونات السمك 1 كيلو فيليه سمك.

كوب دقيق.

ملعقة ثوم مفروم.

2 ملاعق صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة كمون.

كوب كبيرة عصير ليمون.

ملعقة كبيرة كزبرة.

أيضا نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

1 ملعقة صغيرة من بهارات السمك.

نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

نصف ملعقة صغيرة فلفل حار.

1 ملعقة صغيرة هيل.

1 ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم. مكونات الأرز أرز بسمتي 3أكواب.

3 قطع ثوم مفروم.

بودرة الكزبرة.

ملعقة كمون.

2 ملاعق صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة قرفة.

زيت للقلي. طريقة التحضير في البداية يُتبّل فيليه السمك بالكمون والثوم وعصير الليمون في طبق كبير.

بعد ذلك، أضيفي الكزبرة والملح والفلفل وقلبي المكونات حتى يتبل السمك جيدًا.

بعدها أضيفي البابريكا والهيل والفلفل واستمري في التقليب حتى تتبيل الأسماك في كل الاتجاهات.

في هذه الخطوة احتفظ بالسمك في الثلاجة لمدة 5 ساعات على الأقل في التتبيلة.

ثم ضع المقلاة الزيتية على الموقد وقم بتسخينها.

يضاف البصل والثوم ويقلى جيدا حتى يصبح لونه بني.

بالإضافة إلى ذلك، الكمون والكزبرة والقرفة والملح ويقلب.

بعد غسل الأرز جيدًا وتصفيته من الماء ، سخني مكونات الصلصة وأضيفيها.

أيضا يقلب جيدا حتى يمتزج الأرز مع جميع المكونات ويضاف الماء ويترك حتى الغليان.

قلل الحرارة حتى تنضج تمامًا.

ضعي الزيت في مقلاة وسخنيها لتسوية السمك المتبل بالدقيق.

ثم تقلى قطع السمك في الزيت حتى تصبح السمكة ذهبية.

في النهاية، نضع الأرز في طبق مع السمك، ويتم تزينه بالخضار وشرائح الليمون. السمك المشوي على الفحم المكونات كيلو جرام من السمك.

6 قطع ثوم.

3 ملاعق كبيرة بقدونس.

3 ملاعق كبيرة عصير ليمون.

1 ملعقة كبيرة خل.

فلفل أخضر مفروم.

1 ملعقة صغيرة كزبرة.

1 ملعقة صغيرة خردل.

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أحمر.

1/2 ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة ملح. طريقة عمل السمك المشوي على الفحم في البداية، ضعي البقدونس والفلفل والثوم وعصير الليمون والخل والخردل والتوابل في وعاء الخلاط واخلطيهم جيداً.

بعد تنظيف السمك جيدًا، اقطعه بواسطة بسكين.

بعد ذلك افركي التتبيلة داخل وخارج السمك، غطي السمك وضعيه في الثلاجة لمدة 60 دقيقة.

في النهاية، أخرجي السمك من الثلاجة واخبزيه على الفحم كالمعتاد.

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