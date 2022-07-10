نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بريق البشرة الخل والنشا كنز رهيب لتفتيح ثابت فوري وتحدي في المقال التالي

عمر شويل - جدة بريق البشرة الخل والنشا، من الخلطات القوية في التبييض وترطيب البشرة وإزالة السواد من البشرة أو سواء الجسم، يدخل النشا في كثير من الوصفات الطبيعية وذلك لفوائده المتعددة حيث يعمل على تغذية البشرة ولمعانها، ويعمل على نضارتها وتفتيحها لاحتوائه على المرطب، ويعطي البشرة النعومة ويلطف التهابات الجلد ويعالجها وكثير من الفوائد الأخرى، وجميع مكونات هذه الخلطة طبيعية وليس لها أي أثر ضار على البشرة وكل مكون من مكوناته له مفعوله الذي يقوم به وفائدته، وأما الخل يعد أيضاً أفضل مقشر لإزالة السواد، وتعتبر هذه الخلطة أفضل بكثير من الكريمات والمكياجات المليئة بالمواد الكيميائية الضارة، واليوم سوف نحدثكم مشاهدينا الكرام عن مكونات عمل بريق البشرة الخل والنشا لنضارة البشرة وشدها وتحدي.

مكونات بريق البشرة الخل والنشا لتبييض الوجه

سوف نتعرف علي المكونات التي سوف نستخدمها لتحضير المستحضر داخل المنزل وهي كما يلي:-

معلقتين كبيرتان من الخل.

ثلاث معالق من نشا الذرة.

معلقة من الحليب البودرة.

ربع كوب من ماء الورد.

معلقة صغيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نقدم لكم اليوم علي طريقتنا الخاصة تحضير كريم النشا والخل لتفتيح الرهيب بخطوات سهلة للغاية وهي كالاتي:-

نقوم بإحضار إناء ثم نضع بداخله النشا ونضف علية الخل والحليب البودرة ثم زيت الزيتون والقليل من ماء الورد. ثم نخلط المكونات جيد حتي يصبح لدينا خليط متجانس. نقوم بغسل البشرة جيدا بالماء ثم باستخدام المنشفة ننشف الوجه جيدا حتي يصبح نظيف تماما. ونضع طبقة من الخليط علي البشرة ونتركها لمدة 30 دقيقة. ثم بعد انتهاء الوقت نغسل البشرة جيدا ونكرر الوصفة مرتين في الاسبوع لمدة شهر للحصول علي نتائج مبهرة في التفتيح بفضل الله.

فوائد النشا والخل علي البشرة

نتعرف الان علي بعض الفوائد الخاصة بالنشا والخل علي البشرة وكيفية الاستخدام الصحيح للماسك للحصول علي أفضل نتائج وهي كالتالي:-