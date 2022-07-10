نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة لن تتخيلها لعمل الكبدة الاسكندراني وبالبصل في عشرة دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد تناول الطعام من مطاعم الوجبات السريعة أحد الأشياء المفضلة لدى العديد من الأشخاص على وجه الخصوص، لتكون أكلة الكبدة من أجمل الاكلات الشعبية والتي تأتي مثل الكشري والفول والفلافل، ويعتبر الكبدة والسجق من أكثر الأطعمة التي يستهلكها الكثير من الناس، وبما أن أفكار بعض الناس حول كيفية طهي كبد الإسكندرية في المنزل خاطئة، فنحن نعتقد أنها ستستغرق الكثير من الوقت والجهد، لذلك نجعلك كبد الإسكندرية هو يعطي عائلته خطوة سهلة لتعلم كيفية القيام بذلك ومنحه على مائدة الغداء أو العشاء.

مكونات الكبدة الإسكندراني

توجد بعض المكونات الأساسية والهامة لعمل طبق الكبدة الاسكندراني وفقًا للاتي:-

نصف كيلو جرام كبدة.

كوب صغير من الخل الأبيض.

5 قطع ثوم مفروم.

ثمرة الفلفل الحار.

الكمون المطحون.

الكزبرة الكبرى.

ملح.

فلفل اسود.

قرصة جوزة الطيب (لا تضيف إلى الذوق).

زيت نباتي.

طريقة عمل كبد الإسكندراني

من أجل القيام بعمل طبق الكبدة الاسكندراني فلابد من اتباع الاتي:-

أولاً، قم بتقطيع جزء الكبدة إلى قطع صغيرة لا تحتاج إلى مضغ للأكل.

سخني المقلاة واسكبي كمية مناسبة من الزيت النباتي ثم أضيفي الثوم المفروم وقلبي لمدة 3 دقائق أو حتى يذبل الثوم.

أضيفي الفلفل المفروم إلى الثوم وقلبي مرة أخرى ثم أضيفي الخل الأبيض فوقه.

سخني الكبدة على الثوم والفلفل واخلطيهم حتى يتحول لون الكبد إلى اللون الرمادي.

ثم أضيفي التوابل حسب الرغبة، مثل الملح والفلفل والكمون المطحون والكزبرة المطحونة ورشة صغيرة من جوزة الطيب.

بعد التقليب، اسكب كمية قليلة جدًا من الماء الساخن واتركه لمدة تصل إلى 5 دقائق حتى ينضج الكبدة.

مكونات الكبدة بالبصل

تتمثل مكونات الكبدة بالبصل في التالي:-

كبدة بقري 0.5 كيلو.

2 بصل.

قطعة من الفلفل الأخضر.

قطعة فلفل ملون.

2 قطعة ثوم.

2 عصير ليمون.

4 ملاعق كبيرة زيت.

ملح وفلفل.

نصف ملعقة سماق.

قرصة قرفة

كيفية طبخ الكبدة بالبصل

لكي تقوم بطهي الكبدة بالبصل فعليك اتباع الاتي:-