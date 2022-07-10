نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرع طريقه لتسويه الكوارع واللحوم مهما كان نوعها بهذا المكون السحري في المقال التالي
عمر شويل - جدة تتم تسوية اللحوم و الكورع بسرعة باستخدام مكون السحري المتواجد في المطبخ، فهي تساعد على إنضاج اللحوم و أيضا الكورع بكل سهولة و في أقصر وقت وتمنحك طعمًا فريدًا، حيث أن نضج الكوارع علي النار قد يأخذ فترة تصل ست ساعات، لكننا اليوم سنساعدك على تحديد المكون السري لإضافته إلى طعامك، مما يجعل من السهل التعامل مع اللحوم والكوارع وليست هناك حاجة للاستمرار في البحث عن حلول أو شراء قدر ضغط ذي سمعة طيبة لأنها باهظة الثمن وغير متوفرة للكثيرين منا، فلديك مكون واحد وملعقة لحل سريع للحوم والكعك.
مكونات تسوية اللحوم سريعًا
نحتاج إلى توفير هذا المكون المذهل الذي سوف يسمح لك بطهي اللحوم في وقت قصير بأفضل النتائج ومذاق رائع: –
- نستخدم اللحم والكوارع علي حسب افراد الاسرة
- ملعقة واحدة فقط من السكر يكون ناعم وهو المكون السحري الذي سيسرع في تسوية الكوارع
- لتر واحد فقط من الماء الساخن.
- ملعقة واحدة كبيرة من السمن أو يمكن استخدام زيت نباتي
- ملعقة واحدة من الفلفل الأسود.
- ملعقة واحدة من الملح.
- حبة واحدة من البصل.
- حبة واحدة من الطماطم.
- حبة واحدة من الجزر.
- حبهان مع ورق اللوري والمستكبة لزوم شوربة الكوارع المميزة.
- كرفس طازج.
- بصل أخضر
طريقة تسوية اللحوم والكوارع
- عند البدء في تحضير الكوارع ، يجب أن قوم بغسلها جيدًا بالماء وكذلك الملح ويمكن ايضا ان نقوم بتنظيفها بالخل والدقيق وذلك للتخلص من اى زفارة.
- نقوم باحضار اناء ونضيف فيه السمن أو الزيت وذلك يتم حسب الحاجة.
- سوف نضيف اللحم او الكوارع ونضع عليها التوابل الحبان والمستكة وورق اللوري ونشوحها لبضع دقائق حتى يتغير لونه.
- ثم يضاف السكر والبصل والطماطم والكرفس والبصل الأخضر والجزر ويخلط جيدا لمدة 2-4 دقائق.
- يجب إضافة الماء المغلي إلى القدر وإضافة الملح والفلفل الأسود ووضعه على النار حتى ينضج تمامًا، ومراقبة من وقت لآخر لإمداد الماء.
- تساعد هذه المكونات في الحصول على اللون البني وتمنحك أيضًا مذاقًا رائعًا، وتحميرًا سريعًا لأنه أحد تلك المكونات التي تمنحك نعومة سريعة وتجعل اللحم والكعك يذوب في فمك مثل الزبدة.
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