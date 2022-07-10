طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الطرية الهشه بمكونات اقتصادية

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عمر شويل - جدة طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الطرية و الهشة، وتعتبر هذه الكيكة من الحلويات التي تشتهر في كافة الأماكن العالمية والمحلية، ويقوم الشيفات بتحضيرها بمختلف الطرق كي تناسب الجميع، وأصبحت من الحلويات الأساسية التي تقدم في المناسبات والاحتفالات، بالإضافة إلى أن سيدة المنزل تقوم بتقديمها لأسرتها في وجبات الإفطار أو الوجبات الخفيفة، لذلك يبحث الكثير عن أسهل طريقة ليتم تحضيرها، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم الطريقة بالتفصيل.

طريقة عمل الكيكة الإسفنجية

من الممكن معرفة طريقة عمل الكيكة الإسفنجية السهلة واللذيذة من خلال عدة خطوات سهلة وبسيطة، حيث تفننت ربة المنزل في تحضيرها منزلياَ مثل الجاهزة تماماً مع إضافة بعض المكونات البسيطة عليها، وإضافة بعض أنواع الكريمات والشيكولاته لتصبح بألذ طعم، فهي تحضر بنكهات مختلفة في أعياد الميلاد والحفلات والمناسبات والتجمعات العائلية.

المكونات

كوب من الدقيق.

ملعقتين ونصف من البيكنج بودر.

كوب من الزبدة.

مقدار كوب من السكر الناعم.

2 بيضة.

نصف كوب من اللبن.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير

تتمثل طريقة عمل الكيكة الإسفنجية السهلة والبسيطة من خلال الخطوات التالية:

في البداية نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 200.

نقوم بتجهيز كافة المكونات بالكمية المطلوبة.

نحضر وعاء ونقوم نخل الدقيق ومن ثم نضيف البيكنج بودر، ونقلبهم معاً.

ثم نحضر وعاء آخر ونضع به كلاً من البيض والسكر والفانيليا والزبدة، ونستمر في التقليب حتى تختلط المكونات مع بعضها البعض ويصبح القوام كريمي.

نبدأ بإضافة الدقيق بالتدريج وأيضاً نضيف اللبن بالتدريج للحصول على القوام المطلوب.

نقوم بتجهيز قالب مدهون بالزبدة والقليل من الدقيق، وندخلها الفرن لمدة 25 دقيقة حتى تنضج تماماً.

يتم رفعها من الصينية ومن الممكن تزينها بالعديد من الحشوات سواء كان شيكولاتة أو فواكه مجففة أو كريمة.

وبذلك نكون قدمنا لكم طريقة عمل الكيكة الإسفنجية التي يعشقها الكبار والصغار ويفضلون تناوله في كافة الأوقات مع كوب من الشاي الساخن أو اللبن أو القهوة الشهية، ومن أجل الحصول على كيكة ناجحة لابد اتباع هذه الخطوات بدقة كني تحصلي على كيكة هشه وطرية مثل الشيفات المحترفات.