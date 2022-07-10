نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الكبدة بالردة بأسرار المحلات بدون ما تفك منك بطعم لذيذ لا يقاوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة من أشهر أكلات العيد الأضحي والتي تقدم في الفطار بعد ذبح الأضحية هي الكبدة لأنها تحتوي على عناصر غذائية مفيدة للجسم وخاصة رفع نسبة الهيموجلوبين، وتوجد طرق كثيرة لعمل الكبدة ومنها الكبدة بالبصل أو المشوية أو الكبدة بالردة وهي تعد من الوجبات السريعة واليوم نقدم لكم أنجح طريقة لعمل الكبدة بالردة بخطوات بسيطة فتابعونا. طريقة عمل الكبدة بالردة المكونات: كيلو كبدة شرائح.

عصير ليمونة.

5 فصوص ثوم مفروم.

2 ملعقة كبيرة ردة.

2 ملعقة كبيرة دقيق.

ملح وكمون وبهارات مشكلة.

سماق وكزبرة ناشفة مطحونة.

حبة فلفل رومي ألوان.

ملعقة كبيرة بقدونس مفروم ناعم. طريقة التحضير: نفرم الفلفل الرومي مع التوابل وعصير الليمون ثم نضيف المزيج على شرائح الكبدة ونتركها ساعتين في الثلاجة.

في وعاء نضع الدقيق مع الردة ورشة من البهارات ونغمس الكبدة في هذا المزيج ثم تقلي في زيت غزير.

على الجانبين حتى تحمر ونرفعها على مناديل مطبخ للتخلص من الزيت الزائد وبالهنا والشفا. طريقة عمل الكبدة بالردة زي المحلات المكونات: نصف كيلو كبدة شرائح.

ملعقة خل.

ملعقة صغيرة ثوم بودرة.

ملعقة صغيرة بصل بودرة.

ملعقة صغيرة بهارات.

ملح وكمون.

2 ملعقة عصير ليمون.

كوب ردة.

نصف كوب دقيق.

نصف كوب نشا. طريقة التحضير: نمزج الثوم والبصل البودرة مع الخل والليمون وباقي المكونات ثم نضيف الكبدة مع التتبيلة ونتركها 30 دقيقة.

نخلط الدقيق مع الردة والنشا ونغلف شرائح الكبدة ونضعها في صينية وندخلها الثلاجة لمدة نصف ساعة.

نسخن زيت على النار في مقلاة عميقة ونحمر الكبدة على الجانبين حتى تأخذ اللون الذهبي ثم تقدم مع سلطة خضراء بالجرجير. فوائد تناول الكبدة للصحة تساعد الكبدة على تقوية الجهاز المناعي للجسم لاحتوائها على الفيتامينات ومضادات الأكسدة.

ينصح الأطباء الأشخاص الذين يعانون من فقر الدم بتناول الكبدة البلدي على الأقل مرة واحدة في اليوم.

تعالج مشاكل الأعصاب وتقويها وتحافظ على صحة الجسم وتمنع الإصابة ببعض الأمراض.

تساهم في الحفاظ على العين وتسرع من عملية التئام الجروح وتقوي صحة الجلد.

تحتوي على حمض الفوليك المعروف بفوائدة المذهلة لصحة المرأة الحامل والجنين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الكبدة بالردة بأسرار المحلات بدون ما تفك منك بطعم لذيذ لا يقاوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.