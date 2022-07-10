نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكفتة المشوية على الطريقة التركية وسر لمعانها وقوامها المتماسك بطعم شهي يفتح النفس في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكفتة المشوية من الأكلات المفضلة في جميع دول العالم وهي تقدم في أشهر المطاعم ولكن الكفتة التركية تتميز بطعمها اللذيذ ويحبها الجميع خاصة إذا تم تقديمها مع سلطة البصل والسماق، وتوجد طرق كثيرة لعمل الكفتة سواء مشوية أو في الفرن أو بالخضار أو الجبن ولكل واحدة منهم مذاق مختلف واليوم نقدم لكم طريقة عمل الكفتة التركية على أصولها فتابعونا. طريقة عمل الكفتة التركية المشوية المكونات: 500 جرام لحمة مفرومة.

كوب بقسماط ناعم.

ملح وفلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

2 فص ثوم مهروس.

ملعقة صغيرة نعناع ناشف.

بيضة.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

2 ملعقة بقدونس مفروم ناعم. طريقة التحضير: نجهز الكبة ونضع بداخلها اللحمة المفرومة مع البيضة والتوابل ونخفق جيدا حتى يختفي البيض ثم يوضع في وعاء عميق.

نضيف البقسماط تدريجيا ونبدأ بالعجن باليد حتى نحصل على القوام المطلوب ثم تشكل الكفتة على أسياخ الشوي.

نشوي الكفتة على الفحم أو الشواية أو الفرن حتى تنضج وتحمر ثم تقدم مع بطاطس محمرة وسلطة خضراء بالبصل. الكفتة التركية بالبطاطس المكونات: نصف كيلو لحمة مفرومة.

3 حبات بطاطس مقطعة.

بصلة مفرومة.

فلفل ألوان مقطع.

3 فصوص ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة فلفل أخضر حار.

3 ملاعق كبيرة صلصة.

بيضة.

3 ملاعق بقدونس مفروم.

3 أكواب شوربة لحم.

ملح وفلفل أسود.

3 ملاعق بقسماط.

نصف ملعقة صغيرة كمون.

كوب طماطم شيري. طريقة التحضير: نحضر وعاء ونضيف اللحمة مع البصل والبيض والبقدونس ونقلب ثم نضع البقسماط مع الفلفل الأخضر والبهارات.

نشكل الكفتة على هيئة كرات متساوية ثم نرفع مقلاة على النار بها ملعقة من الزيت وعندما تسخن نشوح كرات الكفتة.

نرفع قدر أخر على النار ونضع بداخله الشوربة مع الصلصة ونتركه حتى يغلي ثم نضيف البطاطس المقطعة مع الكفتة.

والطماطم الشيري والفلفل الألوان واتركي المزيج يغلي 20 دقيقة حتى ينضج ثم تقدم الكفتة وهي ساخنة مع أرز وسلطة خضراء وبالهنا والشفا.

تعد هذه الوجبة من أكثر الوجبات المشهورة في التركية وهي تقدم في المطاعم وهي وجبة غداء متكاملة لاحتوائها على الخضار والبروتين والنشويات وغيرها من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكفتة المشوية على الطريقة التركية وسر لمعانها وقوامها المتماسك بطعم شهي يفتح النفس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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