نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبشرة مشرقة.. اصنعي كريم طبيعي من الليمون والنشا للتفتيح وشد تجاعيد الوجه في المقال التالي

عمر شويل - جدة النشا والليمون لتفتيح البشرة وإعادة جمالها ونضارتها مثل بشرة الأطفال، ومن المتعارف عليه أن النشا من أهم المكونات اللي تدخل في العديد من وصفات البشرة والشعر نظراً لاحتوائها على عناصر هامة وفعالة في التفتيح وتنعيم الشعر، ومن جانب آخر تجد أن الليمون مكون أساسي في القضاء على الحبوب وآثارها والتخلص من التصبغات، لذلك تعتبر النشا والليمون من الوصفات الطبيعية التي لهما فوائد كبيرة في التخلص من مشاكل البشرة وإعادة صفائها ونضارتها، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة تحضير وصفة النشا والليمون لتفتيح. النشا والليمون لتفتيح البشرة يمكن معرفة طريقة تحضير النشا والليمون لتفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة والتصبغات من خلال الآتي: المكونات ملعقة من النشا.

ملعقتين من الليمون. طريقة التحضير تتمثل طريقة تحضير ماسك النشا والليمون من خلال الآتي: نحضر وعاء ونضع به كلاً من الليمون والنشا.

نستمر في التقليب حتى تختلط المكونات مع بعضها البعض ويصبح القوام متجانس.

عليك غسل البشرة وتجفيفها.

يوضع الخليط على الوجه والرقبة ومن الممكن أن نضعه على اليدين للتخلص من الاسمرار.

يترك الكريم على البشرة لمدة ربع ساعة.

يغسل الوجه والرقبة واليدين جيداً بالماء الفاتر.

ضعي كريم مرطب على البشرة كي لا يحصل جفاف.

يفضل تكرار الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج. ماسك أخر من النشا للتفتيح الفوري يحضر إناء وتمزج فيه ملعقة كبيرة من النشا وملعقتين من الحليب السائل، مع ملعقة من الزبادي.

يتم مزج المكونات مع بعضها البعض، للحصول على قوام كريمي.

يوضع الكريم على البشرة نصف ساعة.

لاحظي النتيجة من أول استعمال. فوائد ماسك النشا والليمون تحتوي النشا على فيتامين A وهذا يساعد على تفتيح البشرة.

تساعد النشا أيضاً على إزالة الرؤوس السوداء وتنظيف البشرة بعمق.

يحتوي الليمون على عناصر مفيدة للبشرة، حيث يعمل على إعادة إنتاج الكولاجين الطبيعي مما يساعد على التخلص من البقع السوداء. وبذلك نكون قدمنا لكم طريقة عمل وصفة النشا والليمون لتفتيح البشرة، وبهذا الصدد تجد أن الوصفات الطبيعية مفيدة للغاية بالبشرة ولا تسبب أي أضرار ناتجة عنها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لبشرة مشرقة.. اصنعي كريم طبيعي من الليمون والنشا للتفتيح وشد تجاعيد الوجه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.