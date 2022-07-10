نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل البرجر لحمة وفراخ في البيت أحلى من المطاعم في المقال التالي
عمر شويل - جدة طريقة عمل البرجر لحمة وفراخ هذا ما نتحدث عنه من خلال مقالنا هذا، حيث أن البرجر من الوجبات السريعة التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص سواء اللحمة أو الفراخ؛ فهى أكلة محببة لدى الكثير من الشباب وعلى الرغم من الأسعار المرتفعة يكون الإقبال عليه في محلات بيع الأكلات السريعة بشكل كبير، كما أنها من الأكلات التي تفيد الجسم لما تحتوي عليه من عناصر غذائية، لذا تسعى الكثير من السيدات لمعرفة طريقة عمل البرجر في المنزل، والآن من خلال مقالنا اليوم نعرض لكم أسهل طريقة لعمل البرجر في المنزل.
طريقة عمل البرجر لحمة وفراخ
من خلال المكونات التالية يمكنك عمل البرجر بكل سهولة؛ حيث أنه من الأكلات المحببة لدى الكثير وذلك من خلال مكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل، وتتمثل المكونات من الآتي:
- نصف كيلو لحمة مفرومة.
- مقدار ملعقة صغيرة من الثوم.
- بصلة حجم متوسط.
- بقسماط ناعم بمقدار ملعقة كبيرة.
- ملعقة كبيرة من الكاتشاب.
- مقدار ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- مقدار مناسب من الزيت النباتي.
طريقة التحضير
من خلال الخطوات التي نعرضها لكم في السطور التالية يمكنك عمل برجر الفراخ أو اللحمة في المنزل بسهولة، وذلك لأنه من الأكلات التي يقبل عليها الكثير خاصة الشباب، وطريقة عمله تتلخص في الآتي:
- يتم إحضار وعاء عميق ونضع به كلا من اللحمة المفرومه بصلة مفرومة.
- نضع الثوم المفروم مع ملعقة كبيرة من البقسماط الناعم.
- ثم نضيف إلى الخليط ملعقة من الكاتشاب مع ملعقة من بهارات اللحمة.
- ومن ثم نضيف بهارات البرجر والفلفل الأسود والملح بمقدار ملعقة صغيرة من كل منهم.
- يتم عجن جميع المكونات مع بعضها حتى تتجانس ثم يتم تقسيمها على شكل كرات صغيرة.
- نحضر عبوة دائرية بحجم قطعة البرجر نضع عليه كيس من البلاستيك، ويتم فرد اللحمة وتقطع بنفس شكل البرجر.
- ترص قطع البرجر في صينية ونضعها في الفريزر لمدة ربع ساعة ثم تسخن مقلاة بها زيت غزير.
- ونضع البرجر في المقلاة حتى ينضج ثم يقدم في طبق التقديم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل البرجر لحمة وفراخ في البيت أحلى من المطاعم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.