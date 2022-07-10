نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل البرجر لحمة وفراخ في البيت أحلى من المطاعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل البرجر لحمة وفراخ هذا ما نتحدث عنه من خلال مقالنا هذا، حيث أن البرجر من الوجبات السريعة التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص سواء اللحمة أو الفراخ؛ فهى أكلة محببة لدى الكثير من الشباب وعلى الرغم من الأسعار المرتفعة يكون الإقبال عليه في محلات بيع الأكلات السريعة بشكل كبير، كما أنها من الأكلات التي تفيد الجسم لما تحتوي عليه من عناصر غذائية، لذا تسعى الكثير من السيدات لمعرفة طريقة عمل البرجر في المنزل، والآن من خلال مقالنا اليوم نعرض لكم أسهل طريقة لعمل البرجر في المنزل.

طريقة عمل البرجر لحمة وفراخ

من خلال المكونات التالية يمكنك عمل البرجر بكل سهولة؛ حيث أنه من الأكلات المحببة لدى الكثير وذلك من خلال مكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل، وتتمثل المكونات من الآتي:

نصف كيلو لحمة مفرومة.

مقدار ملعقة صغيرة من الثوم.

بصلة حجم متوسط.

بقسماط ناعم بمقدار ملعقة كبيرة.

ملعقة كبيرة من الكاتشاب.

مقدار ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الملح.

مقدار مناسب من الزيت النباتي.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التي نعرضها لكم في السطور التالية يمكنك عمل برجر الفراخ أو اللحمة في المنزل بسهولة، وذلك لأنه من الأكلات التي يقبل عليها الكثير خاصة الشباب، وطريقة عمله تتلخص في الآتي: