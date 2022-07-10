نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أسرار وصفات الهنود لفرد الشعر وتنعيمه في المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعاني الكثير من الفتيات والنساء من الشعر المجعد، ويقوم بصرف مبالغ كبيرة في عمل البروتين والكرياتين، ويؤثر على الشعر بشكل سلبي، فينصح الكثير من خبراء العناية بالشعر بعمل الوصفات الطبيعية في المنزل، أفضل الوصفات التي تعمل على حماية الشعر وفرده بالإضافة إلى ترطيب الشعر وتنعيمه هي الوصفات الهندية لاحتوائها على مكونات طبيعية، كما أنها غير مكلفة، مما جعل عدد كبير من النساء تبحث على أسرار الوصفات الهندية على المواقع المختلفة على جوجل، كما أن الوصفات الهندية تساعد علي انبات الشعر وتمنع تساقط الشعر وليس لها أي اضرار على فروة الرأس.

وصفات هندية لفرد الشعر وتنعيمه

قام الهنود بعمل الكثير وأصبحت مرجع للعديد من النساء في دول العالم المختلفة، حيث تتميز النساء الهنديات بالشعر الطويل والناعم، حيث يوجد مجموعة كبيرة من المكونات والأعشاب الطبيعية التي يستخدمونها في عمل وصفاتهم، ومن هذه الوصفات ما يلي:

مكونات وصفة جوز الهند والعسل

كوب ونصف من زيت جوز الهند

ثلاث ملاعق من العسل الأبيض.

ملعقة من عصير الليمون.

نصف كوب من زيت الورد.

طريقة تحضير الوصفة وكيفية استخدامها

نقوم بإحضار زجاجة فارغة ونظيفة.

نضع فيها زيت الورد وزيت جوز الهند ثم نضيف العسل الأبيض.

نضع عصير الليمون ثم نقوم برج الزجاجة جيدا وتخلط كل المكونات معا

ثم نقوم بغسل الشعر جيدا للتخلص من أي دهون موجودة في الرأس.

نجفف الشعر جيدا باستخدام منشفة قطنية.

نضع الزيت علي الشعر ونضع بونيه حراري على الشعر لمدة ربع ساعة.

بعدها نقوم بتسريح الشعر بمشط خشبي.

مكونات وصفة زيت السمسم مع الخردل لفرد الشعر

كوب من زيت السمسم الخام.

نصف كوب من زيت الثوم.

ملعقة من زيت الزيتون

ثلاثة ملاعق من الخردل.

طريقة عمل الوصفة وخطوات استخدامه على الشعر