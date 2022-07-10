نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسرار وتكات عمل لقمة القاضي بالعسل والسكر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد لقمة القاضي من أفضل أنواع الحلويات الشرقية المشهورة التي يمكن تحضيرها ويعشقها الكبار والصغار وخاصة الأطفال حيث أنها تتميز بمذاقها الشهي واللذيذ ويمكن تسميتها باسم العوامة أو الزلابية أو لقيمات على حسب كل بلد نقدمها فيها، وهي عبارة كرات مقلية يمكن تقديمها مع السكر البودرة والعسل أو الشربات أو الشيكولاتة المذابة ويكثر تناولها في رمضان، لذلك يفضل كثير من ربات المنزل تحضيرها في البيت بمكونات سهلة وبسيطة وبأقل التكاليف بدلا من شرائها من الخارج بأسعار عالية. مقادير عمل لقمة القاضي بالعسل والسكر أربعة أكواب من الدقيق

باكو من الخميرة الفورية

ثلاثة أكواب إلا ربع ماء دافئ

نصف ملعقة صغيرة من الملح

عصير نصف ليمونة

كمية من زيت التحمير مقادير عمل شراب العسل خمسة أكواب من السكر

كوبين وربع ماء

ملعقة كبيرة من ماء الورد

عصير نصف ليمونة طريقة تحضير شراب العسل نحضر إناء ونضع به السكر والماء على نار متوسطة ونقلب حتى يذوب السكر تماما ونترك الخليط على النار حتى يصبح قوامه ثقيل لمدة عشر دقائق.

ثم نضيف إليه ماء الورد وعصير نصف ليمونة ونتركه لمدة دقيقة، ثم نرفعه من على النار ونتركه حتى يبرد. طريقة تحضير لقمة القاضي بالعسل والسكر نحضر وعاء كبير الحجم ونضع به الدقيق والخميرة والملح ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض.

ثم نضيف الماء الدافئ إلى الخليط بالتدريج حتى نحصل على قوام مناسب مع التقليب لمدة عشر دقائق.

بعد ذلك نقوم بتغطيتها ووضعها في مكان دافئ لمدة ساعة وربع حتى تختمر جيدا.

ثم نقوم بخف العجينة مرة أخرى ونغطيها جيدا ونتركها في مكان دافئ في الغرفة لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك نحضر طاسة ونضع بها زيت غزير على نار متوسطة.

ثم نبدأ في تشكيل لقمة القاضي باستخدام ملعقة مدهونة بقليل من الزيت ونقوم بقليها مع مراعاة تقليبها على الجهتين حتى تتحمر ويصبح لونها ذهبي اللون.

نقوم بإخراج كرات لقمة القاضي من الزيت ونضعها في شراب العسل.

ثم نخرجها من شراب العسل ونقوم بتصفيتها ونضعها في أطباق التقديم ونرش لها سكر بودرة، وبالهنا والشفاء.

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