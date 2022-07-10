نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنصف كوب من جوز الهند نحضر أشهى كيكة البسبوسة في البيت أحلى من الجاهزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيكة البسبوسة هي من ألذ أنواع الحلويات التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص وخاصة الصغار، وهذا النوع من الحلويات يجمع بين الكيكة العادية والبسبوسة، وتعتبر من الوجبات السريعة على الفطور والعشاء وفي أي وقت مع كوب من الشاي، كما تحتوي على مذاق طيب ولذيذ ومكوناتها بسيطة ومتوفرة في كل مكان، والكثير من السيدات يرغبن في معرفة طريقة سهلة لإعدادها في المنزل، لذلك نقدم لكم طريقة عملها بشكل بسيط من خلال مقالنا اليوم.

كيكة البسبوسة

من خلال المكونات التي نعرضها لكم الآن يتم عمل كيكة البسبوسة، أو كما يطلق عليها بعض البلدان كيكة الرواني فهي مكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل، وتتمثل هذه المكونات من الآتي:

كوب من الدقيق الأبيض المنخول.

كوب من دقيق السميد.

علبة زبادي بلدي.

نصف كوب من جوز الهند الناعم.

نصف كوب من زيت الذرة.

ثلاث بيضات.

كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كيس من البيكنج بودر.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل صينية كيكة البسبوسة في أقل وقت، ومن الممكن تحضيرها بطريقة سهلة وبسيطة جدا وليست مستهلكة للوقت ولا للمجهود خطواتها هى كالتالي:

يتم إحضار وعاء كبير ونضع به كلا من البيض والسكر والفانيليا ونخلطهم جيدا حتى يتجانس الخليط.

ثم نضيف اليهم الزيت والزبادي مع الاستمرار في الخلط.

بعد ذلك نضع الدقيق الأبيض ودقيق السميد والبيكنج بودر وجوز الهند بالتدريج، وذلك مع التقليب الجيد حتى نحصل على قوام مناسب.

يتم إحضار صينية مدهونة بالزيت من جميع الجوانب ونضع بها الخليط، وهذا مع مراعاة التحريك حتى يتساوى الخليط في الصينية.

نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة 200 درجة ثم نقوم بخفض درجة الحرارة، وندخل الصينية الفرن لمدة نصف ساعة حتى نحصل على اللون الذهبي.

يتم إخراج الصينية من الفرن وتسقى بالشربات وهى ساخنة حتى تهدأ.

تقطع الصينية وتقدم في طبق التقديم.

نصائح لنجاح كيكة البسبوسة

يجب عند تحضير الوصفة حتى تحصلين على الوصفة بنجاح الالتزام ببعض التعليمات، وهى كالآتي: