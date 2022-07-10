نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحلويات الشرقية البسبوسة المكرملة بالطريقة الأصلية بأخلى طعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد البسبوسة المكرملة من أشهى وأكثر الحلويات الشرقية انتشاراً وحبا بين العديد من الناس فيعمل الصغير والكبير على تناولها دائما والاستمتاع بطعمها وسحرها اللذيذ، وهى من الحلوى التي يتم وضعها في قوائم المناسبات دائما مثل شهر رمضان والحفلات فهي اختيار جيد لإسعاد العائلة وضيوف الحفل، ونجد أنه يوجد الكثير من الأصناف والأنواع للبسبوسة وطرق مختلفة كذلك لعملها في المنزل، فهي من الحلوى التي يمكن حشوها بالكثير من الحشوات الجيدة، فيمكن عملها سادة أو يوضع بها بعض المكسرات المتوفرة أو يتم عملها بالقشدة لمحبي القشدة. مقادير تحضير البسبوسة المكرملة سنوضح لكم المقادير المناسبة لعمل البسبوسة المكرملة في المنزل بكل سهولة من خلال الطريقة المشهورة للبسبوسة المكرملة. معيار واحد بمقدار كيلو من سميد البسبوسة الجاهز.

كوب ونصف من السكر.

مقدار نصف كوب من جوز الهند المبشور.

ملعقتين صغيرتين من الفانيليا.

مقدار ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشة من الملح. مكونات البسبوسة نأخذ مقد ثلاث كوب من الخليط السابق. واحد كوب من الخليب أو لبن الزبادي. نصف كوب من السمن. نصف كوب من الزيت. خطوات تحضير البسبوسة المكرملة يتم إحضار إناء واسع ونقوم بإضافة المكونات الجافة معا الأول بشكل جيد حتى يمتزجون وهم سميد البسبوسة الجاهز مع جوزة الهند المبشورة والسكر ونضع معهم رشه الملح وملعقة البيكنج بودر نقوم بتقليبهم جيدا.

ثم تقوم بإحضار إناء آخر على النار ونقوم بوضع كوب من السكر ونترك السكر حتى يصل إلى اللون الذهبي .

وعندما يتكرمل الخليط ويصل إلى اللون الذهبي المطلوب نقوم عندها بإضافة الحليب بالتدريج للخليط والاستمرار في التقليب جيدا حتى لا يحدث أي تكتلات في الخليط أثناء إضافة الحليب.

نقوم بوضع مقدار الحليب بالكامل مع التقليب ونضيف معه السمنة البلدي حتى يمتزج الخليط جيدا.

وعند الوصول للقوام المحدد نأتي بهذا الخليط السائل ونقوم بإضافته إلى المكونات الجافة التي حصلنا عليها أولاً وتقوم بمزج المكونات معا حتى يصل السائل إلى جميع الخليط ويتكون قوام جيد للفرد.

نقوم باختيار صينية يكون حجمها مناسب للخليط والأفضل يكون مقاس

نقوم بدهن الصينية بالسمن جيدا ونقوم بصب الخليط بها ونقوم بتسوية الوجه وجعله في مستوى واحد.

يكون الفرن تم تسخينه على درجة حرارة متوسطة ونقوم بإدخال الصينية إلى الفرن.

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