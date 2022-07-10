نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النشا والكوكاكولا الكنز السحري: لتبيض فوري مهما كانت شدة السواد٢٠٢٢ في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم النشا والكوكاكولا الكنز السحري ، حيث يعتبر الكلف وخاصة في منطقة الرقبة يسبب أحراج شديد للسيدات خصوصا بعد الحمل والولادة من الصعب التخلص منه في فترة قصيرة، والأن مع هذا الماسك سوف يخلصك منه في وقت قصير جدا بل من أول استخدام سوف تشعرين بالفرق لذا يجب متابعة المقال لتتعرفي علي مكوناته وطريقة تحضيريه واستخدامه نحنا نقدملك اسهل المكونات التي تتوافر في المنزل وطريقة الاستخدام والتحضير من اسهل ما يكون للحصول على أفضل النتائج، بعد استخدام الماسك لن تستخدمي بعده أي من الوصفات لأنه فعال جدا ونتائجه فورية وسريعة هذا الماسك لا يعمل على الكلف فقط بل علي تفتيح البشرة أي منطقة غامقة يعمل علي تفتيح الأيدي وعقل الأصابع السوداء يخلصك أيضا من الهالات السوداء تحت العين، واليوم سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني علي طريقة عمل النشا والكوكاكولا الكنز السحري لتبييض البشرة بكل سهولة وكيفية استخدام هذا الماسك الرائع2022.

مكونات عمل النشا والكوكاكولا الكنز السحري لتبييض البشرة في اقل وقت ممكن

سوف نتعرف علي مكونات هذا الكنز السحري في تبييض البشرة بكل سهولة بمكونات بسيطة جدا وهي كما يلي:-

١ملعقة من النشا.

١ملعقة من بكينج بودر.

١ملعقة من حليب البودرة.

٣ملاعق من الكوكاكولا.

طريقة التحضير

اليوم سوف نتعرف على طريقة التحضير بطريقة سهلة وبسيطة للغاية وهي كما يلي:-

نحضر وعاء نظيف جدا ونضع فيه ملعقة كبيرة من النشا وملعقة كبيرة من الحليب البودرة ونقلب جيدا.

ثم نضع ملعقة من البيكينج بودر ونقلب المكونات جيدا مع بعضها.

بعد ذلك نقوم بوضع ثلاثة ملاعق كبيرة من الكوكاكولا ونقلب جيدا حتى نحصل على خليط متجانس كريمي.

طريقة الاستخدام

أليكم طريقة الاستخدام بطريقة سهلة وبسيطة للحصول علي افضل نتائج بشكل مبهر للغاية ومفيدة لكم هي كالتالي:-