كيراتين النشا لفرد الشعر الخشن والمجعد سيجعل شعرك ناعم وحرير في أقل من ساعة 

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عمر شويل - جدة تفضل الفتيات الظهور بمظهر لائق ومميز وجذاب وخاصة في الأعياد والمناسبات، حيث أن الشعر الخشن والمجعد يسبب ضيق الشديد وخرج للفتيات، ويرغب في التخلص من هذه المشكلة، لذلك يحاولن استخدام كريمات فرد الشعر أو عمل بروتين أو استخدام مكواة الشعر، ولكن هذه الأدوات تسبب ضرر كبير للشعر، حيث يساعد النشا على فرد الشعر والتخلص من التشابكات لذا سوف نوضح لكم طريقة فرد الشعر بالنشا.

كيراتين النشا لفرد الشعر الخشن

يستخدم النشا في وصفات تفتيح لون بشرة الوجه والجسم، فهو سريع المفعول ويقضى على الأماكن الداكنة في الجسم وتحت العينين، كما يستخدم في طهي الحلويات المختلفة، ويستخدم في فرد الشعر وجعله أكثر نعومة ولمعان، فهو متوفر في جميع المنازل ولا يحتاج إلى مبالغ كبيرة لشرائه، وتتمثل مكونات الوصفة في الآتي.

المكونات

ملعقة من النشا كبيرة.

ملعقتين من حليب جوز الهند.

عصير الليمون ملعقة صغيرة.

زيت زيتون ملعقة كبيرة.

طريقة التحضير

تحتوي وصفة فرد الشعر بالنشا على عدة مكونات ممتازة تغذى الشعر، حيث يساعد النشا على زيادة انسيابية الشعر، كما يساعد حليب جوز الهند على تغذية الشعر والتخلص من التشابكات، وعصير الليمون يقتل البكتيريا المتسببة في تقصف الشعر وضعفه، كما يغذي زيت الزيتون بصيلات الشعر، وتتمثل طريقة الاستخدام من خلال إتباع الخطوات التالية.

الخطوة الأولى يتم غسل الشعر بالماء والبلسم جيداً ويتم تجفيفه.

يتم خلط النشا وعصير الليمون وزيت الزيتون وحليب جوز الهند.

بعدها يتم توزيع الخليط على الشعر بشكل متساوي مع فرك فروة الرأس أثناء توزيع الخليط.

نترك الخليط على الشعر لمدة ساعة مع وضع غطاء الرأس.

بعد مرور ساعة يتم خلع الغطاء وغسل الشعر بالماء الفاتر.

تكرر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

وصفة النشا وزبدة الشيا لفرد الشعر الخشن

ملعقتين من النشا.

2 ملعقة من زبدة الشيا.

طريقة التحضير