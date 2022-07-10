نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زي المحلات.. طريقة عمل الكباب المشوي علي الفحم وسر التتبيلة الخطيرة بطعم احلي من الجاهز في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد الكباب من أشهى الوجبات المعروفة في مصر، حيث يحبه جميع المصريين الصغير والكبير، ولكن المشكلة الكبرى تكمن في تكلفته العالية، لذا يبحث الناس، والنساء خصيصًا عن طريقة عمله بالمنزل، بتكلفة أقل من الخارج، تتعدد طرق عمل الكباب من طباخ لآخر وذلك حسب ذوق كل واحد، واختياره لقطع اللحم، كما أن التتبيلة المضافة هي سر مهنة كل طباخ، لذلك نستعرض بعض وصفات الكباب:

طريقة عمل الكباب المشوي علي الفحم

المكونات

مكعبات لحم بتلو.

عصير ليمون.

زنجبيل.

بهارات لحم.

7 بهارات.

بهارات مشاوي.

ثوم بودر.

بصل بودر.

ملح.

فلفل أسود.

كمون.

طماطم.

بصل.

فلفل ألوان.

أعواد خشب.

طريقة التحضير

في البداية نقوم بوضع اللحم في خلطة مكونة الطماطم مع البصل وعصير الليمون والتوابل في الخلاط.

ثم نضع اللحم في الخليط لمدة يوم كامل في الثلاجة حتي يتشرب اللحم التتبيلة ويصبح مذاق طيبا.

بعد ذلك نضع اللحم في أعواد الخشب مع فلفل الألوان.

نضع الأعواد في الشواية مع رش قليل من الزيت .

نقوم بالتقليب جيدا وننتظر حتي يتم تحمير اللحم من الجانبين

طريقة تحضير الكباب المشوي وسر التتبيلة الخطيرة

كيلو لحم مفروم.

حزمة بقدونس.

بصل.

ملح.

فلفل أسود.

بهارات.

أسياخ شوي.

ورق فويل.

طريقة التحضير

في البداية نقوم بفرم البصل والبقدونس جيدًا.

نخلط اللحم مع باقي المكونات بالإضافة إلى البصل والبقدونس بشكل جيد حتى نحصل على عجينة متماسكة.

نضع الخليط في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

نشكل الخليط على الأسياخ كما نريد.

نلف الخليط بورق الفويل.

نضع الخليط بفرن ساخن لمدة نصف ساعة.

طريقة عمل كباب الحلة

يمكن عمل كباب الحلة في البيت بكل سهولة بطعم احلي من الكباب المشوي علي الفحم وسوف نعرض عليكم مكونات وطريقة التحضير

المكونات

كيلو لحم

بقدونس

ملعقتين من الخل

ثوم

بهارات

فلفل اسود

سمن

طريقة التحضير