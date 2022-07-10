نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقشر القهوة لبشرة بيضاء كالزجاج صافية بدون تجاعيد أو هالات سوداء من أول استعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة لابد من تقشير البشرة من فترة لأخرى للتخلص من خلايا الجلد الميت والأتربة والأوساخ حتى تصبح البشرة نقية ولامعة، وتختلف طرق ووصفات تقشير البشرة، حيث تستخدم بعض الفتيات كريمات تساعد على تفتيح لون البشرة للتخلص من الأتربة والرؤوس السوداء المتراكمة عليها، ولكن هناك بشرات حساسة تتأثر بالكريمات التي تحتوي على مواد كيميائية، لذلك يبحثن عن وصفات طبيعية تجعل البشرة نقية ونظيفة دون تسبب التهابات في البشرة، وتعتبر القهوة من أفضل المكونات التى تساعد على تقشير البشرة بسرعة وجعل البشرة نقية ولامعة وموحدة اللون، لذا سوف نوضح لكم طريقة تقشير البشرة بالقهوة.

مقشر القهوة لبشرة بيضاء كالزجاج

تتوفر القهوة في جميع المنازل ولا يخلو مطبخ منها، حيث يعشقها الكثير ويفضلون تناولها، وتعتبر من المشروبات الصحية التى تزيد من نشاط المخ، كما إنها من الوصفات المفيدة للبشرة، حيث يمكن استخدامها كماسك يومي لتنظيف الأتربة والأماكن الداكنة من عليها، وتتمثل مكونات وصفة القهوة لتبيض البشرة في الآتي.

المكونات

ملعقة من القهوة.

1 ملعقة من زيت الزيتون.

عصير الليمون ملعقة صغيرة.

نشا ملعقة صغيرة.

طريقة التحضير

يمكن تقشير القهوة وجعلها نقية وبيضاء من خلال استخدام ماسك القهوة بشكل يومي، حيث إنها من المقشرات الممتازة للبشرة وسريعة المفعول، ويمكن استخدامها بشكل يومي للتخلص من خلايا الجلد الميت والأماكن الداكنة، كما أن طريقة التحضير بسيطة وسريعة وتتمثل طريقة الاستخدام من خلال إتباع الخطوات التالية.

أولاً يتم تنظيف البشرة من خلال فركها بشكل دائري.

بعدها يتم خلط القهوة وزيت الزيتون وعصير الليمون والنشا وتقليب الخليط.

يتم توزيع الخليط على بشرة بعد تنظيفها وتجفيفها.

نفرك الخليط أثناء فرده على البشرة.

نترك ماسك القهوة على البشرة لمدة عشر دقائق.

بعد انتهاء الوقت يتم غسل البشرة بالماء الفاتر وتجفيفها.

فوائد القهوة للبشرة