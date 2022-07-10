بدون صبغات كيميائية.. بملعقة قرنفل تخلصي من الشعر الأبيض وشيب الشعر المبكر بدون رجوعة مرة أخرى  

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عمر شويل - جدة يساهم القرنفل بشكل فعال في التخلص من مشكلة الشيب التي تعاني منها نسبية ليست بقليلة من السيدات والفتيات، نظراً لخصائصه الطبيعية التي تعمل على استعادة الشعر للونه الرئيسي، دون الحاجة إلى استخدام الصبغات الضارة بالشعر، وفيما يلي نسرد لك بعض الوصفات الطبيعية التي تساعدك على التخلص من مشكلة الشعر الأبيض باستخدام القرنفل سواء في صورته المطحونة أو بزيت القرنفل: بملعقة قرنفل تخلصي من الشعر الأبيض نهائيا المكونات ملعقة كبيرة من القرنفل المطحونة.

فنجان من زيت جوز الهند.

3 ملاعق من العسل الأبيض.

نصف علبة من الزبادي.

ملعقة كبيرة من خل التفاح.

بيضة كاملة.

3 ملاعق من مسحوق الحناء (حسب طول وكثافة شعرك). طريقة التحضير قومي بوضع الحنة في إناء مناسب الحجم، ثم أضيفي إليها مقدار مناسب من الماء الدافئ.

ابدئي بفرك الحنة مع الماء الدافئ جيداً، حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

قومي بإضافة باقي المكونات إلى عجينة الحنة (الخل، زيت جوز الهند، القرنفل، خل التفاح، الزبادي).

قومي بخفق البيضة في إناء آخر جيداً حتى تصبح سائلة نسبياً، ثم أضيفها إلى باقي الخليط.

امزجي جميع المكونات جيداً، حتى تتجانس معاً.

افردي الماسك على شعرك بدءاً من الجذور حتى الأطراف، ثم غطي شعرك باستخدام البونيه.

اتركي الماسك على شعرك لبضع ساعات، ثم اغسليه بالماء والشامبو المناسب (من أجل التخلص من رائحة البيض من شعرك).

قومي بوضع البلسم على شعرك لمدة 10 دقائق ثم اشطفيه بالماء الفاتر، إذ قد يتسبب خل التفاح في جفاف شعرك.

احرصي على تكرار تلك الوصفة مرة واحدة كل شهر، لتحصلي على أفضل نتيجة ممكنة. وصفة القرنفل وزيت الزيتون لعلاج الشعر الأبيض نهائيا 4 ملاعق من زيت القرنفل.

4 ملاعق من زيت الزيتون. طريقة التحضير قومي بخلط زيت الزيتون مع القرنفل جيداً، حتى تحصلي على خليط متجانس القوام.

قومي بتسخين الزيوت من خلال وضعها في حمام مائي أو في الميكروويف.

قسمي شعرك إلى أجزاء متساوية، ثم قومي بفرد الماسك على كامل الأجزاء، وغطي شعرك جيداً.

ثم انتظري لمدة ساعتين، ثم اغسلي شعرك بالماء والشامبو.

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