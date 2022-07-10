نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيراتين نيفيا لفرد الشعر الخشن والمجعد خلال ساعتين سيصبح ناعم حرير أقوي كيراتين طبيعي للشعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبح مشكلة الشعر الحاف والمجعد، مشكلة الكثير من السيدات والفتيات اليوم، حيث تخجل من الخروج به في الأماكن والمناسبات العامة، وتلجأن إلى شراء الكثير من المنتجات لفرد وتنعيم الشعر، والتي تسبب الكثير من الأضرار للشعر وتؤدي إلى تساقط الشعر بكميات كبيرة، نظرا لاحتواها على مواد كيميائية، أو تلجأن بعض السيدات إلى عمل كيراتين في مراكز التجميل، والذي يكون بأسعار عالية جدا، لذلك إليكم هذا الكيراتين الذي يمكنكم عمله في المنزل باستخدام كريم نيفيا المعروف وبأقل التكاليف، والجهد والوقت ويعطي لكي نتائج مضمونة من أول مرة.

مكونات كيراتين نيفيا لفرد الشعر الخشن

يسمع الكثير منا عن كريم نيفيا، ويعرف الكثير من الأشخاص أنه كريم جيد للبشرة، ولكن لا يعلم الكثير منهم أنه باستخدام علبة من كريم نيفيا يمكن عمل كيراتين للشعر يجعل الشعر ناعم كالحرير، ولذلك سوغ نوضح لكم المكونات التي نحتاج إليها موضحة كالتالي.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون يكون أصلى.

ملعقة ونصف تكون كبيرة من النشا البودر.

ملعقة طعام من زيت الخروع الخام.

ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة كبيرة من زيت السمسم.

علبة كريم نيفيا وهذا هو سر وصفتنا.

طريقة تحضير كيراتين كريم نيفيا في المنزل

وبعد أن تعرفنا معكم على أهم المكونات التي نحتاج إليها لعمل كيراتين نيفيا للشعر الخشن، والتي تعتبر مكونات قليلة التكاليف، سوف نوضح لكم طريقة عمل كيراتين نيفيا بطريقة بسيطة وبخطوات سهلة دون أي تعب أو جهد، وتعطي لكي الوصفة نتائج فعالة.

أولا نقوم بإحضار إناء مخصص للخلط.

نقوم بإضافة زيت الخروع وزيت الزيتون، وزيت السمسم، ونخلط كل هذه الزيوت معا حتى تمتزج بشكل جيد، والذي يتمتع كل منهم بفوائد هائلة للشعر.

نقوم بإضافة زيت الخروع وزيت الزيتون، وزيت السمسم، ونخلط كل هذه الزيوت معا حتى تمتزج بشكل جيد، والذي يتمتع كل منهم بفوائد هائلة للشعر. نقوم بعد ذلك بإضافة الملعقة والنصف من النشا، وملعقة الفازلين على الزيوت السابقة، ونقلب جيدا حتى تمتزج كل هذه المكونات معا بشكل جيد.

نقوم بتنظيف الشعر وتمشيطه بشكل جيد قبل وضع الخليط على الشعر، ثم نقوم بعد ذلك بوضع الخليط على خصل الشعر من الجذور حتى الأطراف.

نترك هذا الخليط على الشعر لمدة ساعة، ثم يغسل جيدا بالشامبو والماء الفاتر.

كرري هذه الوصفة مرة كل 10 أيام وسوف تلاحظين تخلص الشعر من الجفاف وأصبح رطبا وصحيا.

كما ذكرنا في المقال إنه يمكن أن يتم فرد الشعر العسنغ بكريم نيفيا حيث يعمل على تنعيم الشعى وهو ليس ضار بالشعر فيمكن استخدام هذا الكريم لفرد وتنعيم الشعر حيث توجد طرق كثيرة تعمل على فرد الشعر الخشن ومن أهم هذه الطرق هو كريم نيفيا فهو يساعد على جعل الشعر ناعم وأيضا يعمل على فرد وتنعيمه من أول استعمال يصبح ناعم كالحرير وهو رخيص في السعر وغير مكلف