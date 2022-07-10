كيكة الطاسة السريعة بالشوكولاتة بدون فرن في عشر دقائق فقط بمكونات اقتصادية بيضة واحدة فقط

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عمر شويل - جدة كيكة الطاسة السريعة بالشوكولاتة بدون فرن، دائما ما نحب تناول الحلويات الخفيفة بعد في العشاء أو بعد الوجبات ونريد تحضير حلوى سريعة وخفيفة، ويعد الكيك من أكثر الحلويات الخفيفة والمفضلة لدى الجميع هي الكيك والطريقة العادية التقليدية لكيك تحتاج إلى وقت ومجهود كبير في التحضير، لذلك حرصنا على تقديم أسرع طريقة لتحضير الكيك بدون فرن في الطاسة بمكونات بسيطة ومتوفرة في جميع المنازل خلال 10 دقائق فقط ستحضرين أخف وأحلى واطري كيكة بالشوكولاتة هشه وخفيفة.
مقادير كيكة الطاسة السريعة بدون فرن
دائما تبحث الأمهات والسيدات على وصفات جديدة وسريعة لتحضير الحلويات الخفيفة من المنزل بمكونات اقتصادية، ومن ألذ أنواع الكيك الذي يفضله الأطفال هو كيكة الشوكولاتة ولذلك نقوم بتحضيره بشكل دائم أو شرائه لهم من الخارج، ولكننا أردنا من خلال هذا المقال أن نقدم لكم أسرع وأسهل الطرق لتحضير كيكة الشوكولاتة وفي 10 دقائق وهي كيكة الطاسة، المكونات هي:
- بيضه.
- نصف ملعقة فانيليا.
- ربع كوب زيت.
- ثلث كوب حليب.
- ربع كوب سكر.
- ثلاثة ارباع كوب دقيق.
- نصف ملعقة بيكنج بودر.
- ملعقتين كبار كاكاو خام.
الصوص
- كوب حليب
- نصف كوب سكر.
- ملعقتين كاكاو.
- ملعقتين نشا.
- ملعقه زبده.
- ربع ملعقة فانيليا.
طريقة تحضير كيكة الطاسة السريعة بالشوكولاتة
من أكثر الحلويات التي نقوم بتحضيرها وتناولها بشكل دائم وبالأخص في المناسبات هي الكيك فهي من الحلويات الخفيفة واللذيذة جدًا، ولذلك أصبح هناك الكثير من الطرق لتحضيرها والعديد من النكهات، ومن أسهل الطرق التي إشتهرت في الفترة الأخيرة هي كيكة 10 دقائق وهي كيكة الطاسة السريعة، سنقدم لكم طريقة تحضيرها بمكونات اقتصادية، المكونات هي:
- نأتي بوعاء ونقوم بإضافة البيض والفانيليا.
- نضرب البيض جيداً مع الفانيليا حتى يتغير لون البيض.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الزيت النباتي ونقوم بضربه مع البيض جيدًا حتى يختلط.
- نضيف الحليب على البيض ونقوم بخفق المكونات جيدًا مع بعضهم لكي يمتزج المكونات مع بعضهم.
- بعد ذلك نقوم بوضع السكر على الخليط ونقلبه مع الخليط حتى يذوب السكر ويفضل أن يكون سكر ناعم لكى يسهل خلطه.
- نضيف الكاكاو على البيض ونقلبه حتى يذوب مع المكونات.
- نقوم بنخل الدقيق ونضيفه على الخليط ثم نضيف البيكنج بودر.
- نقلب خليط كيكة الطاسة مغ بعضها حتى يختفي أثر الدقيق.
- بعد ذلك نأتي بطاسة ويفضل أن تكون غير قابلة للالتصاق ونقوم بدهنها من الداخل بالزيت أو بالسمن.
- ثم نسكب خليط الكيك في الطاسة نساوي حجمة.
- نضع الطاسة على نار هادئة تماماً ونغطيها جيدًا.
- نترك الكيك على نار هادئة لمدة 10 دقائق.
- بعد ذلك نطفي النار على الكيك ونتركها حتى تهدأ تماما ولا نرفع الغطاء على الفور لكى لا تهبط.
- ثم نقوم بتوزيع صوص الشوكولاتة أو النوتيلا أو تقديمها هكذا هذا إختياري.
- ثم تقطع الكيك وتقدم للطعام يمكن تناولها ساخنة وباردة و بالصحة والهنا.
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