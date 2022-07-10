نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل اللحمة المشوية بتتبيلة الحاتي الخطيرة بطعم يجنن أحلي من الجاهزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعشق الكثير من الأفراد الكبار منهم والصغار، اللحمة المشوية وخاصة لحمة الحاتي المشوية، والتي يتم شرائها بكثرة من المطاعم، نظرا لطعمها ومذاقها اللذيذ والتي تتميز عن كثير من اللحمة المشوية بالطريقة العادية، وبمناسبة أيام عيد الأضحى تريد الكثير من الأمهات عمل اللحمة المشوية زي لحمة الحاتي بالضبط في المنزل بنفس النكهات وسر الخلطة، وتكون بتكاليف أقل مما يتم شرائها من المطاعم، لذلك سوف نوضح لكم في هذا المقال سر وصفة اللحمة المشوية للحاتي، بتكاليف قليلة وسهلة وبأقل وقت وجهد.

مكونات اللحمة المشوية بوصفة الحاتي

تبحث الكثير من السيدات عن أهم المكونات التي يتم عملها للحمة المشوية بخلطة الحاتي، وكل أسرار الوصفة التي يتم عملها، لذلك سوف نوضح لكم أهم المكونات التي نحتاج إليها لعمل اللحمة المشوية بخلطة الحاتي بكل أسرارها في المنزل.

كيلو ونصف من اللحمة الحمرة ويفضل أن تكون رفيعة السمك حتى تساعد أكثر على الشواء.

عدد 5 قطع من البصل الأحمر.

ملعقة ونصف من الزنجبيل تكون بقدر ملعقة صغيرة.

عدد 7 فصوص من الثوم المهروس.

ملعقة ونصف من بهارات اللحمة وتكون كبيرة.

ملعقة كبيرة من الخل.

ملعقة طعام من الزبادي.

عدد واحد لليمونة.

ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.

ملعقة صغيرة من الملح، والفلفل الأسود.

طريقة تحضير اللحمة المشوية بخلطة الحاتي

وبعد أن تعرفنا معكم في اطور السابقة على أهم المكونات التي نحتاج إليها لتحضير اللحمة المشوية بنكهة الحاتي، سوف نوضح لكم كيفية تحضير الوصفة في المنزل بطريقة سهلة وبأقل وقت وجهد وتعطي لكي نفس طعم اللحمة المشوية للحاتي.

أولا نقوم بإحضار وعاء فارغ ونقوم بتقطيع البصل بالمقادر السابق، ثم نقوم بهرس السبع فصوص من الثوم ونضيفها على البصل، ونقلبهم معا بشكل جيد.

نقوم بعد ذلك بإضافة عصير الليمونة ونضع ملعقة الزبادي، وملعقة الخل الأبيض، وملعقة جوزة الطيب بعد أن نقوم ببشرها وملعقة بهارات اللحمة، والفلفل الأسود والملح.

ثم نقوم بعد ذلك بتقليب كل هذه المكونات جيدا معا بشكل جيدا حتى تختلط بشكل كامل.

نحضر قطع اللحم ونضعها في الخلطة وتترك لمدة ليلة كاملة.

نحضر قطع اللحم ونضعها في الخلطة وتترك لمدة ليلة كاملة. نخرجها بعد ذلك ونضعها على شوية الفحم ونقلبها بين الحين والأخر حتى تمام النضج، أو يمكن تسويتها أيضا على الشوية الكهربائية أيضا.

كما ذكرنا في المقال طريقة عمل اللحمة المشوية حيث من أهم الاكلات في عيد الأضحي هي اللحمة المشوية التي يكون طعمها لذيذ ويحبها الاطفال والكبار حيث السيدات تبحث عن طريقة تجعل اللحمة المشوية ذات طعم رائع لذلك يمكن استخدام هذه الطريقة المذكورة في المقال لجعل اللحمة المشوية ذات طعم جميل وايضا تساعد السيدات