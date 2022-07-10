نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “العيد بدون حموضة” أشرب كوب واحد من هذا المشروب السحري وقل وداعا لحموضة المعدة نهائيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة الحموضة مشكلة شائعه تؤثر على كثير من الاشخاص وفى جميع الاعمار وهي عبارة عن خلل فلا الحماض الهضمية التي تنتجها المعدة وتحدث نتيجة عادات اكل غير منتظمة او تناول بعض الاطعمة الغنية بالتوابل في هذا المقال سنعرض لكم وصفات طبيعية تساعدك على التخلص من الحموضة. مشروب الحليب والكزبرة والحلبة للتخلص من حموضة المعدة: نحضر ملعقة من الحلبة المطحونة ونقوم بعجنها بقليل من الماء ثم نحضر كأس من الحليب البارد ونضع عليها معجون الحلبة ويتم تناوله عدة مرات في اليوم، هذا المشروب يساعد على التخلص من حموضة المعدة.

نحضر كأس من الحليب البارد ونضع عليه القليل من الكزبرة المطحونة ونقلبهم جيدا ثم نتناول هذا المشروب عدة مرات فى اليوم. مشروب الكمون وخل التفاح للتخلص من حموضة المعدة: نحضر كوب من الماء ونضع عليه ملعقتان من خل التفاح ونقلبهم جيدا ويتم تناول هذا المشروب مرتين يوميا، يساعد على التخلص من الحموضة.

نحضر وعاء ونضع به كوب ماء ثم ملعقة صغيرة من الكمون المطحون ونقوم بغليهم، ونتناول هذا المشروب بعد كل وجبة سيساعدك على التخلص من حموضة المعدة. الزنجبيل والريحان للتخلص من حموضة المعدة: نحضر كوب من الماء المغلي ونضع به ملعقة من الزنجبيل المطحون ونقلب جيدا ونتناول هذا المشروب مرتين في اليوم وستتخلص من حموضة المعدة.

نحضر وعاء على النار ونضع به أربع اوراق ريحان ونتركهم على نار هادئة حتى يتم الغليان ويتم تناول هذا المشروب يوميا. اليانسون والنعناع والجزر للتخلص من حموضة المعدة: نحضر وعاء على النار به كوب من الماء ونضع به ملعقة من بذور اليانسون وننتظر حتى الغليان ثم نتركه يهدأ بعض دقائق ثم نضع ملعقة من العسل الابيض ونتناول هذا المشروب مرتين في اليوم.

نحضر خلاط ونضع به كوب ماء وبعض من اوراق النعناع ونخلطهم مع بعضهم البعض ثن نتناول هذا المشروب، سيساعد على التخلص من الحموضة.

نحضر خلاط ونضع به كوبان من الماء ونضيف جزرة مقطعة قطع صغيرة ونضربهم حتى يصبح سائل ثم نقوم بتناوله يوميا للتخلص من الحموضة.

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