نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عالمي في بيتك طريقة عمل الطرب شوياً في المنزل أجمل مذاق لأولادك كما في المحلات في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل الطرب الشهية تعتبر هذه الطبخة من أنواع الطبخات المميزة، والتي يفضلها كثير من الأشخاص بسبب طعمها اللذيذ، والمميز قد يجد البعض صعوبة في تحضيرها، ولكنها بالعكس سهلة التحضير جداً، وتحتاج الى مكونات سهلة، وبسيطة قد تكون لدينا في كل بيت.

يفضل بعض الأشخاص تناول هذه الوجبة في أي مطعم من المطاعم المشهورة بسبب ظنهم أنها صعبة في مقاديرها، وطريقة التحضير الخاصة بها أو أنه لا يمكن إعدادها في المنزل بكل بساطة، ويعتقدون أيضاً أن طعمها لن يصبح مثل طعم المطاعم الفاخرة، والمشهورة.

فعند عمله مرة واحدة في المنزل سيرفض أفراد العائلة مرة أخري تناوله في أي مكان آخر، ولكن بشرط القيام بكل الخطوات بطريقة صحيحة.

طريقة عمل الطرب الشهية

في هذه الوصفة نحتاج الى بعض المقادير، والمكونات السهلة، والتي لن تكلفنا الكثير من المال، وبشرط متابعة كل الخطوات المكتوبة خطوة بخطوة حتى نتمكن من إعداد هذا الطبق بكل بساطة، وسهولة، ونستطيع إعداده فيما بعد، ومن المقادير التي نحتاجها

نحتاج كمية صغيرة جداً من بصل البودرة، والثوم البودرة.

والمكون الأساسي في هذا الطبق هو اللحم المفروم حسب الكمية التي تحتاجينها.

ولابد من توفر البصل، والفلفل الحار أو الغير حار حسب الرغبة.

مع وضع البهارات الأساسية لهذا الطبق، ومعه كمية ليست كبيرة من البقدونس.

خطوات عمل كفتة الطرب الشهية

بعد احضار كل المكونات التي نحتاجها، وتجهيزها من تقطيع البصل يغسل البقدونس بطريقة جيدة نقوم باتباع الخطوات التالية