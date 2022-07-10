نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة لتطويل الاظافر وتقويتها خلال شهر واحد فقط من مكونات بسيطة موجودة في أي منزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفة لتطويل الاظافر وتقويتها لقد كثر البحث في الأونة الأخيرة عن كيفية تطويل الأظافر وخلطات لتطويل الأظافر في المنزل بمكونات أقتصادية فتبحث كل فتاة عن طريقة للحصول على يد جميلة وكلها أنوثة فأن الأظافر القوية والطويلة والنظيفة تعطي مظهر ناعم وجميل لليد وففي هذة المقالة سوف نقدم اليكم طريقة تطويل الاظافر وأفضل وصفة لتطويل الاظافر وتقويتها وتبييضها خلال شهر واحد فقط .

وصفة لتطويل الاظافر وتقويتها

طريقة تطويل الاظافر ، تعتبر الأظافر هي الوجهة الأولية لمعرفة صحة الجسم فصحة الأظافر وطولها وقوتها تعطي مظهر جذاب لدي النساء، ولكن يعاني الكثير من النساء من مشاكل في أظافرهم ويعانون من تكسيرها أغلب الوقت ويزداد البحث عن كيفية تطويل الأظافر وتبيضها وخلطات لتطويل الأظافر وتبيضها وتقويتها ووصفة لتطويل الاظافر للحصول على أظافر قوية وطويلة بدون تشقق وتكسير ونظيفة .

خلطة الليمون لتطويل الأظافر وتقويتها

الليمون من أفضل المكونات لتطويل وتقوية الأظافر وتبييضها ولكن يجب المواظبه عليه .

المكونات:

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

امزجي الليمون وزيت الزيتون في وعاءٍ، ثمّ سخّني المزيج في الميكروويف لمدّة 20 ثانية.

قومي بنقع الأظافر في المزيج لمدّة 10 دقائق.

خلطة زيت جوز الهند لتقوية الأظافر

يُعد من أبرز فوائد زيت جوز الهند هو تخفيف من ظهور البقع الداكنة وتفتيح لون البشرة، لاحتوائه على فيتامين هـ ومضادات الأكسدة والتي تعمل على تجديد البشرة وترطيبها لسرعة أمتصاصة فاليكم أفضل وصفة لتطويل الاظافر.

المكونات:

زيت جوز الهند البكر.

سخّني زيت جوز الهند البكر قليلاً، دلّكي به الأظافر والأصابع بحركةٍ دائريّة .

وكرري الوصفة يومياً قبل النوم.

خلطة زيت جوز الهند لتقوية الأظافر

المكونات:

زيت الزّيتون.

سخّني زيت الزيتون، ودلكي والبشرة المحيطة به لمدّة خمس دقائق، ارتدي من بعدها القفازات، واتركيها ليلة كاملة.

كرري هذه الوصفة مرّة واحدة في اليوم.

خلطة الثوم لتطويل الاظافر وحمايتها من التكسير

المكونات:

الثوم حيث يعتبر الثوم من أفضل الطرق لتقوية الأظافر وتغذيتها .

وتغذيتها . الليمون يستخدم لإزالة رائحة الثوم بعد الوصفة .

طريقة التطبيق: