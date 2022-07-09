نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل السينابون بالصوص الأبيض بمقادير غير مكلفة وبطعم هش ولذيذ جدا في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل السينابون، السينابون من المخبوزات الشهية والمحببة لدى جميع أفراد الأسرة، لما له من طعم ومذاق مختلف يختلف به عن غيره من المعجنات الأخرى، ويتميز السينابون بسهولة تحضيره ومكوناته البسيطة و يمكن أن يعد في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة، لذلك سوف نعرض في هذا المقال عن طريقة عمل السينابون بطريقة تسهل عليكى إعدادها في البيت.

إعداد عجينة السينابون

تعد عجينة السينابون من أسهل الوصفات التي تقدم لتضيف اليدى عزيزتي الطعن والمذاق الرائع الذي يفضلونه الكبار والصغار لما له من طعم خفيف ومذاق مختلف ويمكن أن يقدم بحشوات مختلفة ومتعددة حسب رغبة كل فرد في تناوله وإليكم طريقة إعداد عجينة السينابون.

المكونات

3 كوب دقيق.

معلقة كبيرة خميرة.

2 بيضة.

نصف كوب من السكر.

ربع كوب من الزبدة.

معلقة صغيرة فانيليا.

كوب من الحليب الدافئ.

رشه ملح.

معلقة صغيرة من القرفة المطحونة.

تحضير عجينة السينابون

نحضر وعاء كبير ونضع بداخله الدقيق والملح والقرفة ونخلطهم جميعاً.

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع بداخله الزبدة والسكر ونخلطهم جيداً، ثم نضع البيض والفانيليا ونخفق مرة ثانية مع الزبدة والسكر.

نضيف إليهم كوب الحليب والخميرة ونسكب الخليط على وعاء الدقيق ونقلب جيداً حتى نحصل على عجينة متماسكة ولينة.

نترك العجينة لمدة ساعة مغطاة.

نفرد العجين ونشكله على 10 كرات متساوية ونتركها حتى تختمر.

نفرد كل واحدة على حدى على سطح مرشوش بالدقيق بواسطة النشابة ونقوم بحشوه بالسكر والقرفة ونقوم بلفه رول ونضع السينابون داخل صينية مدهونة بالسمن وتدخل الفرن على درجة حرارة 180 ونتركها حتى تنضج.

يخرج السينابون من الفرن ويترك ليبرد.

هذه الوصفة من الوصفات السهلة التي تتميز بسهولة تحضيرها، حيث أن السينابون من المخبوزات الشهية التي تعد في جميع المناسبات والأفراح لتمتعها بالمذاق الشهي واللذيذ، كما أن السينابون من الوصفات التي يمكن أن تقدم في جميع الأوقات مع كوب الشاي لتضيف إليه الطعم والمذاق الخاص، وتعد عجينة السينابون من أسهل أنواع المعجنات التي يمكن أن تعد في المنزل بسهولة ويمكن أن يقدم لأطفالنا دون اللجوء إلى شرائه من المحلات،