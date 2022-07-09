نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنبلة التفتيح.. ماسك القهوة والنشا لتبيض البشرة وإزالة التجاعيد والبقع الداكنه من أول استعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحث الكثير من السيدات عن أفضل الطرق ومنتجات العناية بالبشرة، وذلك لتفتيح وتبييض البشرة والمناطق الحساسة بالجسم، وتلجأ الكثير من السيدات إلى شراء منتجات لتفتيح البشرة والمناطق الحساسة والتي تكون بأسعار عالية، وتسبب الكثير من الأضرار للبشرة والجلد نظر لاحتواها على مواد كيميائية، او مواد تسبب للجلد الحساسية والالتهاب، وحيث يوجد للقهوة العديد من الفوائد للبشرة تساعد على التفتيح والتخلص من البقع الداكنة وكذلك النشا، سوف نوضح لكم طريقة تحضير كريم القهوة والنشا لتبييض الجسم.

مكونات كريم القهوة والنشا لتبييض الجسم

تبحث الكثير من السيدات عن أفضل الوصفات التي تساعد على تفتيح الجسم والبشرة دون أن تسبب أضرار أو آثار جانبية على الجسم، وتكون من مكونات طبيعية، لذلك إليكم مكونات كريم القهوة والنشا، والذي لا تسبب أي أضرار على البشرة.

٣ ملاعق كبيرة من القهوة المطحونة.

نصف كوب من ماء الورد.

ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند الأصلي.

عدد ثلاثة ملاعق كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة تحضير كريم القهوة والنشا بالمنزل

وبعد أن وضحنا لكم أهم المكونات التي نحتاج إليها والتي تعتبر قليلة التكاليف وتوجد في أغلب المنازل، كما أنه تحتوي القهوة على فوائد للبشرة والجلد عديدة منها أنها تساعد على التفتيح والتبييض بشكل جيد، وإليكم طريقة التحضير موضحه كالتالي.